Samae inicia revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico em Brusque

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque iniciou, nesta sexta-feira, 5, a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. A primeira reunião técnica reuniu a equipe responsável para alinhar as etapas dos trabalhos, que se estenderão nos próximos meses. O objetivo é atualizar o documento que orienta o planejamento, os investimentos e a execução dos serviços de saneamento no município.

A partir da próxima semana, os técnicos do Samae realizarão levantamentos detalhados nas unidades de tratamento, captação e elevatórias. Esses dados servirão de subsídio para a construção de um diagnóstico preciso sobre a atual situação do saneamento em Brusque e para a formulação das propostas que irão compor a revisão do plano.

Entre os pontos contemplados no processo estão: diagnóstico dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, projeções populacionais, definição de metas de universalização, soluções de engenharia, plano de contingência, estimativa de investimentos e mecanismos de monitoramento.

O documento também deverá propor alternativas de soluções sustentáveis, garantindo que Brusque avance na qualidade e eficiência do saneamento básico nos próximos anos.