Samae instala nova rede de abastecimento após operação contra furto de água no Centro de Brusque

Ação resultou na regularização da rede e na instalação de cerca de 60 metros de nova tubulação

Samae instala nova rede de abastecimento após operação contra furto de água no Centro de Brusque

Ação resultou na regularização da rede e na instalação de cerca de 60 metros de nova tubulação

Comente

Após o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque constatar um esquema de furto de água no Centro, a autarquia implantou uma nova rede de abastecimento no local, para garantir água aos moradores. A obra foi iniciada na tarde desta quarta-feira, 3, e deve ser concluída ainda no mesmo dia.

Todas as entradas de água irregulares foram desligadas. No trecho onde funcionava o “gato”, o Samae instalou uma rede nova com canos de 60 mm, abrangendo aproximadamente 60 metros de extensão e 50 centímetros de profundidade.

As residências que já possuem hidrômetro instalado seguem recebendo água normalmente. Já os moradores sem medidor devem solicitar a instalação do equipamento diretamente no setor de atendimento do Samae, a fim de garantir o fornecimento adequado.

“Agradeço ao Samae por ter descoberto o problema e entregue uma rede nova, que vai melhorar o abastecimento de água para todos nós”, diz a moradora da região, Jeniffer Mattioli.

Claudio Santos/Samae

Leia também:

1. Prefeito de Brusque não vetou proposta que exige certidões criminais de terceirizados; entenda
2. Carlos Renaux tem novo patrocinador para temporada 2026
3. Casa Atlântica ganha decoração natalina e vira destaque em Brusque
4. Brusque anuncia contratação de zagueiro colombiano para 2026
5. Convênio de segurança entre entidades e polícias de Brusque pode ser replicado em todo o estado

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo