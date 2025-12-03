Samae instala nova rede de abastecimento após operação contra furto de água no Centro de Brusque

Após o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque constatar um esquema de furto de água no Centro, a autarquia implantou uma nova rede de abastecimento no local, para garantir água aos moradores. A obra foi iniciada na tarde desta quarta-feira, 3, e deve ser concluída ainda no mesmo dia.

Todas as entradas de água irregulares foram desligadas. No trecho onde funcionava o “gato”, o Samae instalou uma rede nova com canos de 60 mm, abrangendo aproximadamente 60 metros de extensão e 50 centímetros de profundidade.

As residências que já possuem hidrômetro instalado seguem recebendo água normalmente. Já os moradores sem medidor devem solicitar a instalação do equipamento diretamente no setor de atendimento do Samae, a fim de garantir o fornecimento adequado.

“Agradeço ao Samae por ter descoberto o problema e entregue uma rede nova, que vai melhorar o abastecimento de água para todos nós”, diz a moradora da região, Jeniffer Mattioli.

