Samae instala nova tubulação e vai construir casa de bombas em rua íngreme no Azambuja, em Brusque

A rua AZ-004 é uma das mais íngremes de Brusque. Há tempo os moradores sofrem com o desabastecimento temporário devido à baixa pressão na tubulação de água local. Para resolver esse problema, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) realizou uma nova tubulação com 60 milímetros nos 400 metros da via.

Além disso, vai ser construída uma casa de bombas no pé do morro, garantindo que a água seja pressurizada até o topo da rua, explica Ruan Reis, diretor geral de operações. “A instalação da rede já está concluída e os trabalhos de recuperação já iniciaram com a concretagem do local”, contextualiza Reis.

Uma casa de bombas foi construída anteriormente na rua Luiz Machado, outra rua íngreme localizada no bairro Azambuja. Essa via ainda irá receber ampliação na tubulação local — abastecimento de 50 milímetros em cerca de 250 metros de extensão.

Rodrigo Cesari, diretor-presidente da Samae, destaca que intervenções deste tipo são fundamentais para resolver pontos da cidade que ainda enfrentam baixa pressão, especialmente em áreas mais elevadas. “Nesses locais, o problema não é a falta de água, e sim a dificuldade da rede em levar o abastecimento até o final das vias. Por isso, precisamos trabalhar com troca de tubulação e casas de bombas.”

“Estamos direcionando as equipes para os locais que mais sentem o impacto da baixa pressão”, completa Cesari, com o objetivo de resolver situações similares às ruas AZ-004 e Luiz Machado e garantir o abastecimento regular de água a demais estabelecimentos.

