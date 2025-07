Samae pede cautela no trânsito durante obras de pavimentação na rua General Osório, em Brusque

Como parte do pacote de ampliação da infraestrutura de distribuição de água em Brusque, o Samae realiza mais uma etapa da obra de substituição da tubulação que liga a captação de água à Estação de Tratamento Central (ETA). As equipes seguem com escavações, substituição da rede na rua General Osório e, na sequência, realizam a recuperação asfáltica.

Na manhã desta sexta-feira, 4, desde as 8h, um novo trecho da via — já com os serviços concluídos — recebe a pavimentação. Em pontos onde o asfalto já havia sido aplicado, mas apresentou afundamentos, as equipes também realizam os reparos necessários para garantir a segurança e a durabilidade da pista.

O Samae orienta os condutores a redobrar a atenção ao trafegar pelo local e a respeitar a sinalização de trânsito.

As escavações na rua General Osório continuam sendo feitas no período noturno, justamente para minimizar os impactos no trânsito da via, que é uma das principais ligações entre Brusque e Guabiruba.

