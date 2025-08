Samu de Brusque moderniza atendimento de urgência com compressores automáticos

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Brusque deu um passo importante na modernização do atendimento pré-hospitalar.

As ambulâncias de Suporte Avançado da cidade já estão equipadas com compressores torácicos externos automáticos, aparelhos de última geração que realizam manobras de reanimação cardiopulmonar com mais precisão e segurança.

A tecnologia é inédita em todas as unidades da macrorregião do Vale do Itajaí, que inclui, além de Brusque, os municípios de Blumenau e Rio do Sul. O investimento foi de quase R$ 2 milhões.

Os compressores automáticos garantem compressões torácicas contínuas e padronizadas, o que aumenta significativamente as chances de sobrevivência dos pacientes em parada cardiorrespiratória.

Além disso, o equipamento libera a equipe médica para focar em outras ações vitais durante o atendimento.

“Essa aquisição reforça o compromisso da cidade com a excelência no atendimento de urgência e emergência, colocando o Vale do Itajaí entre as macrorregiões mais bem equipadas do país nesse setor”, afirma a coordenadora operacional da Macrorregião Vale do Itajaí, Maitê Waldrich.

