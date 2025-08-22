Samu de Brusque recebe novos uniformes em cerimônia estadual

O Samu de Brusque recebeu novos kits de uniformes nesta semana, em evento promovido pela Secretaria de Estado da Saúde.

A cerimônia contou com a presença do governador Jorginho Mello e do secretário de Saúde de Santa Catarina, Diogo Demarchi.

Ao todo, o serviço brusquense foi contemplado com 19 camisetas, 10 jaquetas e 9 macacões de diferentes tamanhos.

Segundo a Secretaria de Saúde, os itens contribuem para a segurança, a padronização e a valorização dos profissionais que atuam 24 horas por dia no atendimento de emergências.

“Ao Samu de Brusque é um motivo de orgulho para todos nós. É um serviço essencial, que atua com agilidade, compromisso e salva vidas diariamente. Essa entrega reforça a integração entre o Governo do Estado e o nosso município, mostrando o comprometimento em valorizar os profissionais que estão na linha de frente”, destacou a diretora de Serviços Especializados, Inajá Araújo.

O Samu de Brusque funciona na Rua Azambuja, número 936, no bairro Azambuja. O atendimento de emergência pode ser acionado pelo telefone 192.

Leia também:

1. Brusque terá choque térmico no fim de semana com chegada da frente fria

2. VÍDEO – Polícia Civil apreende R$ 20 milhões em roupas falsas durante operação em Brusque e Guabiruba

3. Homem é preso por dar soco em enteado e importunar vizinhos após se despir, em Brusque

4. Show do Embaixador e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

5. PRIMEIRA MÃO – MP-SC pede condenação de homem acusado de matar outro no Cedro Alto, em Brusque

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

