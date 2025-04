Santa Catarina apresenta mais de 1,6 mil propostas para equipamentos e obras no Novo PAC Seleções

PAC-SC 1

O Governo Federal recebeu 35.119 propostas para a segunda edição do Novo Programa de Aceleração do Crescimento Seleções 2025, enviadas por 5.537 municípios. As propostas foram encaminhadas entre 24 de fevereiro e 31 de março. O programa vai investir R$ 49,2 bilhões em 19 tipos de empreendimentos. Os municípios de SC enviaram 1.670 propostas; sendo que o Estado enviou sete, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), uma, e um consórcio, uma. Dos 295 municípios, 293 inscreveram projetos. Balneário Camboriú liderou as solicitações com 14. O “top 5” do Estado é completado por Barra Velha, Biguaçu e Lages, todas com 12 propostas, e Garopaba com 11.

PAC-SC 2

O principal foco das propostas foi a saúde: 273 envolvem equipamentos para unidades básicas de saúde (postos) e 227 solicitam kits de equipamentos para teleconsulta. O programa “Caminho da Escola”, que garante o acesso diário de estudantes residentes em áreas rurais e ribeirinhas às escolas públicas de educação básica, também atraiu muita atenção, com 263 solicitações catarinenses ao Novo PAC Seleções 2025.

Vulgaridade

O vídeo de um monomotor que realizou um pouso de emergência na BR-101, em Garuva, na manhã de sábado, foi exibido mundo afora, mas sem o áudio na quase totalidade dos casos. Motivo, pelo menos, na mídia brasileira: a mulher que filmou pronunciou cinco vezes, em 16 segundos, um termo chulo e vulgar que designa o órgão reprodutor masculino, o pênis. O homem que a acompanhava o fez uma vez.

Mais desembargadores

A tensão subiu às alturas em uma reunião do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de SC, nesta semana, onde a pauta foi projeto de aumento do número de desembargadores. Atualmente são 96 e a proposta é para criação de mais 24 vagas. As correntes a favor e contra se equivalem em forças, aparentemente, e não há um consenso, por enquanto. A reunião teve que ser suspensa. A área de comunicação da corte estadual fez cara de paisagem para o assunto.

MST x MCT

Em postagem em rede social, ontem, o governador Jorginho Mello anunciou a criação, no Oeste de SC, do Movimento dos Trabalhadores com Terra (MCT) em oposição ao Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), ainda muito forte na região, com prenúncios de invasões por estes dias para marcar a passagem do “Abril Vermelho”. “Se eles invadirem, o bangu vai roncar”, diz no vídeo, acrescentando que os invasores serão retirados em 24 horas, com aval da Justiça. Encerra o filme afirmando que se os sem-terra querem terra, “que as conquistem com suor”.

Indo pelo ralo

Através de seus deputados e senadores, o Congresso Nacional enviou R$ 4,48 bilhões a Estados e Municípios, de emendas parlamentares, somente no primeiro semestre de 2024, mas até hoje só houve prestação de contas de pequena parte dos gastos. Risíveis R$ 627 milhões. Os outros R$ 3,8 bilhões ainda estão no limbo, ou seja, não se sabe (ou se sabe?) como foram “investidos”. Dentre eles R$ 105 milhões para SC. Socorro!

Exemplo

O documentário “Palavra Presa”, inspirado na trajetória do desembargador João Marcos Buch, do TJ-SC, será exibido hoje, na Universidade Sorbonne Nouvelle, em Paris. A produção, dirigida por Ilaine Melo, retrata a marcante atuação do magistrado quando juiz de execução penal nas prisões e projetos de incentivo à leitura para pessoas privadas de liberdade. Um trabalho maravilhoso, diga-se. Atualmente, Buch integra a 2ª Câmara de Direito Civil do TJ-SC.

Sangue

Muitas pessoas querem doar sangue, mas as distâncias entre elas e os bancos de sangue são um problema. Uma lei estadual, sancionada semana passada, resolve o problema: institui o programa Vida em Movimento, que tem como finalidade promover a coleta itinerante de sangue no Estado, com uso de veículos adaptados e observadas todas as normas sanitárias e técnicas exigidas pelos órgãos de saúde. A coleta deve ocorrer periodicamente em todas as regiões do Estado, considerando-se a demanda identificada e a disponibilidade de recursos. Iniciativa maravilhosa.

Intolerância

As pessoas estão perdendo o bom senso. Decreto da Prefeitura de Florianópolis determinou que bares e estabelecimentos comerciais similares da região central da cidade fechassem as portas por uma hora e meia no sábado e mais uma hora e meia no domingo, no percurso da secular Procissão de Nosso Senhor dos Passos. Em ato de “protesto”, um bar decidiu fazer a “1ª Festa pelo Estado Laico”, no sábado.