A sensação do Catarinense 2025 projeta a temporada 2026 a partir da Copa Santa Catarina, com diversos jogadores que obtiveram a terceira posição no estadual. Quem comanda a equipe é o treinador Jordã Guerreiro, que foi auxiliar de Ademir Fesan no início do ano.

Dos jogadores que participaram do Catarinense, o goleiro Marcos de Paula retorna após passagem pelo Bahia de Feira. É o caso também do lateral-esquerdo Matheus Coruja, que disputou o Brasileiro Série D pelo Luverdense. O zagueiro Zé Leandro é outro que voltou, e o Santa aguarda os retornos do lateral direito Edson Júnior, do zagueiro Adriel e do meia Cleberson. O trio está emprestado à Inter de Limeira, lutando pelo acesso à Série C do Brasileiro.

Para complementar o elenco, há reforços a serem testados na competição. Um exemplo é o atacante Roberto Baggio, que estava no Juventus de Jaraguá do Sul. Outros são jovens destaques do futebol paulista e de categorias de base. Além destas novidades, sete garotos da base do Santa Catarina foram promovidos ao time principal.

É improvável que o Santa tenha o Alfredão à disposição da Copa SC. O estádio, onde o clube está invicto desde que ressurgiu em Rio do Sul, passa por troca de gramado. Enquanto isso, a casa provisória é o estádio Genésio Ayres Marchetti, o estádio da Baixada, em Ibirama.

Santa Catarina Clube

Rio do Sul

Fundação: 11 de dezembro de 1998

Estádio: Genésio Ayres Marchetti (municipal – Ibirama)

Presidente: Anilto Hegen

Técnico: Jordã Guerreiro

Títulos: 1 Catarinense Série C (2022)

Material esportivo: eMovi Sports

Catarinense 2025: 3º

Campeonato Brasileiro 2025: não disputou

Copa SC 2024: não disputou

Foto: Santa Catarina fez jogo-treino com o Carlos Renaux no Augusto Bauer | Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

