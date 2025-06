Santa Catarina decreta emergência em saúde pública por alta de doenças respiratórias

O governo de Santa Catarina declarou situação de emergência em saúde pública devido ao aumento expressivo de doenças respiratórias, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O decreto foi publicado na noite desta quinta-feira, 12, e entra em vigor por 180 dias.

A medida foi tomada diante da alta ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), que chegaram a 93% nesta sexta-feira, 13. O cenário afeta todas as regiões do estado e pressiona o sistema de saúde, especialmente os leitos pediátricos, neonatais e adultos.

Neste ano, Santa Catarina já contabilizou 1,2 mil casos de SRAG, influenza ou gripe grave — um crescimento de 30% em comparação com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 932 casos. O número de mortes também aumentou, saltando de 67 para 142 no mesmo intervalo.

Com o decreto, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) poderá abrir leitos com maior agilidade, além de requisitar serviços e bens da rede privada, se necessário. A medida também autoriza a contratação de leitos em hospitais particulares, buscando aliviar a pressão sobre os hospitais públicos.

De acordo com o documento oficial, a decisão foi baseada nos dados epidemiológicos que indicam o avanço da SRAG e o risco sanitário representado pela superlotação das UTIs. A SES poderá ainda editar normas complementares ao decreto, com foco no enfrentamento da crise.

