Santa Catarina está na rota da exploração de petróleo e gás natural

Honra e respeito

Há quase 10 anos, o Supremo Tribunal Federal não indicava por unanimidade um magistrado de carreira para vaga no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Só isso mostra o alto conceito do juiz catarinense Márcio Schiefler Fontes, que teve seu nome aprovado terça-feira pelos 11 ministros da corte suprema brasileira. No seu currículo tem elogiada passagem como juiz auxiliar junto ao gabinete do falecido ministro Teori Zavascki, de 2014 a 2017, com atuação destacada no âmbito da Operação Lava Jato.

Na rota

SC está na rota da exploração de petróleo e gás natural. Em setembro, a Agência Nacional de Petróleo realiza a 14ª rodada de leilões sob o regime de concessão em vários estados. Caso SC apresente fontes petrolíferas comerciais pode ser beneficiada com os royalties. Mas, em curto prazo, colocaria à disposição sua importante infraestrutura portuária para a prospecção, projeta o deputado federal Mauro Mariani (PMDB), que reuniu-se com Marco Antônio Martins, chefe do escritório da ANP em Brasília.

Caixa preta

Relator da proposta de emenda constitucional 72/15, que pretende tornar públicas todas as operações realizadas pelo BNDES, o deputado federal Rogério Peninha Mendonça (PMDB-SC) apresentou parecer pela admissibilidade do texto. Ótimo. Assim se terá explicações sobre vultosos e estranhos financiamentos concedidos a grandes empresas, várias delas investigadas na Lava-Jato.

Prioridade?

No interior do estado ouve-se, de pessoas mais informadas, a reclamação constante de que as obras da ponte Hercílio Luz seguem em ritmo acelerado, sem faltar dinheiro, enquanto os hospitais públicos estão sem antibióticos.

Violência

O senador Dário Berger (PMDB-SC) foi à tribuna anteontem reclamar que o Senado não pode ficar indiferente ao aumento da violência em todo o país. Disse que em SC o crime tem tomado conta de grandes e médios municípios e que no primeiro semestre deste ano, em Florianópolis, foi registrada uma vítima por arma de fogo por dia.

Mãe Joana

No fim de julho a diretoria da Chapecoense mandou mensagem para familiares das vítimas do desastre aéreo do ano passado dizendo que não pagaria despesas de viagem (no mínimo R$ 10 mil por pessoa) para a audiência com o papa Francisco, no Vaticano, dia 30. Dia 1º de setembro, após o encontro com o pontífice, a equipe fará amistoso com a Roma, no estádio Olímpico.

Desprezo

Vários prefeitos de municípios no entorno da Capital querem retirar da pauta da Assembleia Legislativa projeto, aprovado há dois anos, que muda a lei que instituiu a Região Metropolitana da Grande Florianópolis e sua Superintendência. Reclamam um debate mais aprofundado. A maioria, é preciso dizer, se ausentou das trocentas reuniões e audiências realizadas, fazendo-se representar por aspones de quinto escalão, sem entender bulhufas, e agora se deram conta que o projeto “invade” autonomias municipais e que até pode reduzir as receitas de multas de trânsito. Coisas bem típicas de Florianópolis, onde agentes públicos saber, primeiro, que proveito político tirar.

Tabuleiro

A tocante história da enxadrista blumenauense Gabi Feller, de 13 anos, está tendo um capítulo a mais. O deputado Gelson Merisio ligou para um dos seus maiores adversários dos tempos de Jasc, em 1979 e início da década de 80, o hoje desembargador do TJ-SC, Lédio Rosa, que competiam na modalidade. Juntos, conseguiram apoio do Norte Shopping, de Blumenau, e além disso vão fazer um jogo beneficente, lá, às 16 horas deste sábado. Campeã de torneios pelo Brasil, Gabi está se preparando para o Mundial, no Uruguai, e Sul-Americano, no Paraguai. Sem recursos para passagens, hospedagem e alimentação, conseguiu boa parte vendendo canetas nas portas de lojas e restaurantes.

Patrimônio

Deve ser pautado nos próximos dias, na Assembleia Legislativa, projeto da deputada Ana Paula Lima (PT) que declara integrante do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de SC a popular bebida “consertada”. Seu nome deriva da forma como é feita, já que se utiliza o pó de café passado, acrescentado de especiarias (gengibre, canela, cravo e erva doce). Retorna à panela para ferver, concertar e reaproveitar. Depois de adoçada a gosto, é misturada com cachaça.

DETALHES

Defende-se a necessidade de renovação na política, mas quando aparece um jovem disputando espaço, narizes se torcem. É o caso do PP, cujos caciques não parecem deglutir o vereador Leonardo Piruka, de Balneário Camboriú, que não esconde o desejo de presidir o partido no Estado.

Foi realizado ontem em Florianópolis o 1º Fórum Nacional de Juízes Criminais. Seu tema central foi o aprimoramento da Justiça Criminal e o enfrentamento do crime organizado. Vem novidades por aí.