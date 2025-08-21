Santa Catarina pode ser destino de montadora chinesa

Montadora em SC

O que tanto sonhou o então governador Raimundo Colombo – trazer pelo menos uma montadora estrangeira para SC – está próximo de se concretizar com Jorginho Mello. A chinesa Great Wall Motor (GWM), que acaba de inaugurar sua primeira fábrica no Brasil, em Iracemápolis, no interior de São Paulo, já está buscando locais para uma segunda unidade de produção enquanto aumenta suas ambições em relação à maior economia da América do Sul. E SC está no seu mapa. A empresa diz que já recebeu propostas do Estado, mas também Paraná, São Paulo e Espírito Santo estão no páreo.

Com Deus

É o colunista Lauro Jardim quem diz que a Polícia Civil de SC vai distribuir um livro evangélico a cada um de seus policiais e estagiários. Trata-se do “best seller” de autoajuda “Café com Deus pai”, do pastor itajaiense Júnior Rostirola, da Igreja Reviver, que é seguido por mais de um milhão de pessoas no Instagram.

À parte 1

Foi oficializada na noite de terça-feira, 19, em um grande evento realizado em Brasília, a federação União Progressista, sacramentando a parceria entre o União Brasil e o Progressistas. Estiveram lá governadores, prefeitos, deputados, senadores e militantes de todo o Brasil. O senador Esperidião Amin, que já foi presidente nacional dos Progressistas, esteve lá, mas a muitos pareceu que não gostaria de estar…

Excluído 2

Depois de aprovação da federação, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, recebeu governadores que fazem oposição ao governo Lula, como Jorginho Mello (PL-SC), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e Romeu Zema (Novo-MG) para uma demonstração de força a um ano do início da campanha de 2026.

Vizinho incômodo 1

Em vários lugares onde o futebolista Neymar morou ou alugou imóvel, não raro seus vizinhos reclamaram, principalmente do barulho das estrepitantes festas dele com seus “parças”. Há quem pense que talvez esse seja o motivo de aparente encalhe, a um custo de R$ 125 milhões, de uma cobertura quadriplex de 1.060 m2, vizinha à do craque num edifício super luxuoso em Balneário Camboriú.

Vizinho incômodo 2

As imagens internas não são divulgadas e os interessados em adquirir o imóvel precisam passar por uma validação antes de fazer uma visita ao local. Aí é que surge a pergunta: o eventual comprador tem que ser aprovado pelo vizinho famoso?

Cota suspensa

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Decreto Legislativo que suspende a absurda e discriminatória cota de pesca de arrasto de tainha no litoral de SC, imposta por norma do Ministério da Pesca. Previa uma cota de 1,1 mil toneladas anuais, nenhuma a mais, para essa modalidade de pesca no Estado.

Crimes cibernéticos 1

Em debate na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, anteontem, representantes da polícia, da Justiça e das empresas TikTok e Meta analisaram o cenário dos crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes no Brasil. Especialista em investigação de crimes cibernéticos e inteligência artificial, o policial civil catarinense Carlos Henrique Pires disse aos congressistas e outros convidados que o aliciamento e o assédio de crianças ou adolescentes por meio das redes sociais ampliam o leque de crimes e dificultam o controle das autoridades. “A gente vive um constante jogo de gato e rato, em que a polícia identifica, as plataformas identificam, bloqueiam e os criminosos mudam”, afirmou.

Crimes cibernéticos 2

O promotor de Justiça do Ministério Público de SC, Diego Roberto Barbeiro, defendeu a adesão do Brasil a protocolo internacional que garante acesso mais rápido a provas eletrônicas e permite que os pedidos cadastrais das autoridades sejam feitos a servidores localizados fora do território nacional. Disse que quando estivermos falando em crime cibernético, principalmente extorsão sexual, minutos podem ser a diferença entre a vida e a morte. O debate foi pedido pela deputada Caroline de Toni (PL-SC).

Filarmônica

O exigente e fiel público florianopolitano amante de música erudita terá oportunidade de conferir, pela primeira vez na Capital, a performance da recém-criada Blumenau Filarmônica, neste domingo, no Teatro Ademir Rosa. Fundada no ano passado, com 60 músicos, ela vem se destacando em SC pela qualidade artística e pela ousadia na escolha de programas que aproximam o público do grande repertório da música sinfônica.