Santa Catarina realiza 642 transplantes de órgãos no primeiro semestre de 2025

Transplantes 1

No anúncio, de ação inédita no país para incentivar a doação de órgãos, o Ministério da Saúde usou o exemplo de SC, que no primeiro semestre do ano contabiliza 642 transplantes de órgãos e tecidos, dos quais 3 de coração, 75 de fígado, 3 de pâncreas, 7 de pâncreas e rim, 181 de rim, 318 de córnea e 55 de medula óssea.

Transplantes 2

No país foram 14,9 mil no período, 21% em relação a 2022. Apesar do bom desempenho, o Ministério da Saúde alerta que o número poderia ser ainda maior, já que 45% das famílias brasileiras ainda recusam a doação. Para enfrentar esse desafio, a pasta acaba de lançar um programa inédito para qualificar o diálogo com familiares e fortalecer o acompanhamento das doações nos hospitais. É o que muito se faz em SC. Atualmente, mais de 80 mil pessoas aguardam por um transplante no Brasil, das quais 1,6 mil aqui.

Smart Sampa

Dizem as folhas paulistanas que Florianópolis será a primeira cidade brasileira a adotar o Smart Sampa, programa de monitoramento de segurança que é uma das principais bandeiras da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB). A tecnologia, que usa inteligência artificial e câmeras inteligentes, identifica foragidos da Justiça. Um acordo já foi assinado para testar a infraestrutura tecnológica existente na cidade e avaliar melhorias necessárias para operar o programa. Só na cidade de São Paulo o sistema já levou à prisão mais de 2.100 foragidos.

Coliseus à brasileira

Interessante reportagem de “O Globo” mostra que o Coliseu, o mais que famoso anfiteatro italiano, em Roma, serviu de referência para pelo menos sete construções no país. Uma delas em SC, no município de Arroio Trinta, que serve de auditório. A ideia para o projeto veio de uma aluna do ensino médio, que participou de um concurso da Câmara dos Vereadores para estudantes da rede municipal.

Lira 99 anos

Pelo fato de, entre outros atributos, seus emblemáticos salões terem sido (e ainda são), há quase um século, palco de grandes decisões em eventos partidários de ordem municipal e estadual, o Lira Tênis Club, de Florianópolis, vai receber uma homenagem na Assembleia Legislativa, proposta pelos deputados Pepê Collaço e Nilso Berlanda, pela passagem de seus 99 anos, celebrados dia 7 passado.

Logística reversa 1

Os catarinenses têm que se orgulhar isso. O Programa Penso, Logo Destino, idealizado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA-SC), conta com a adesão de 284 dos 295 municípios, beneficiando diretamente mais de 6 milhões de pessoas. O PLD promove a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, fortalece a logística reversa e estimula a expansão da consciência sobre consumo responsável, reciclagem, reutilização e redução da geração de resíduos urbanos.

Logística reversa 2

Somente no primeiro semestre de 2025, contribuiu para o recolhimento de mais de 83 mil pneus e cerca de 100 toneladas de eletroeletrônicos. Em 2024, foram destinados corretamente 154 mil quilos de pilhas e eletroeletrônicos, 190 mil lâmpadas e 99 mil pneus, resultados que demonstram o avanço das práticas sustentáveis e o fortalecimento do senso de pertencimento ambiental em todo o Estado.

Experiencia russa

Antes que abundem ações judiciais, a russa Whoosh, multinacional líder em micromobilidade urbana, inovou por aqui. Em Florianópolis instalou uma escola de direção, onde, gratuitamente, ensina boas práticas e regras para o uso seguro das patinetes elétricas. O modal vem transformando a mobilidade na capital catarinense.

Gastam mais 1

Alagoas é o estado onde os turistas realizaram os maiores gastos diários em viagens nacionais em 2024, conforme a pesquisa PNAD Contínua/Turismo: cada visitante que permaneceu ao menos uma noite por lá desembolsou, em média, R$ 366 por dia. Valor que supera Distrito Federal (R$ 362), Pernambuco (R$ 351), Rio de Janeiro (R$ 348), Ceará (R$ 326), SC (R$ 323), Bahia (R$ 305), São Paulo (R$ 295), Rio Grande do Sul (R$ 285) e Rio Grande do Norte (R$ 284), que completam o ranking de 10 no quesito.

Gastam mais 2

Um recorte da pesquisa mostra ainda que Alagoas também lidera quando o critério é destino com maior gasto médio por viagem nacional, com R$ 3.790. Supera Ceará (R$ 3.006), Bahia (R$ 2.711), SC (R$ 2.556), Pernambuco (R$ 2.422), Rio Grande do Norte (2.384), Rio de Janeiro (R$ 2.194), Distrito Federal (R$ 1.778) e São Paulo (R$ 1.702). A média nacional foi de R$ 1.843.

“Vale Tudo”

A novela “Vale Tudo” finalmente terminou e mesmo quem não perdeu um segundo de tempo para assistir, ainda se vê obrigado a ver, ouvir e ler, nem que seja de soslaio, sobre o indigesto assunto. Diante disso não será surpresa um debate ou aposta sobre a vilã ter ou não o visto revogado. Olha…