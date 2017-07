Santa Catarina recebe segundo lote da vacina pentavalente do Ministério da Saúde

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (Dive) informa que já estão sendo distribuídas para as gerências regionais de saúde as 33,1 mil doses da vacina Pentavalente enviadas nesta quarta-feira, 12, pelo Ministério da Saúde ao estado. No dia 6 de julho, Santa Catarina havia recebido um primeiro lote, com 9,2 mil doses.

As gerências regionais de saúde são responsáveis pelo repasse das vacinas aos municípios. Por isso, a população deve entrar em contato com as secretariais municipais de saúde para confirmar se as doses já foram entregues aos postos de saúde da sua cidade.

“Santa Catarina estava desde abril deste ano sem receber a cota mensal de 30 mil doses da vacina Pentavalente. Com essas 42,3 mil doses recebidas até o momento, a situação será parcialmente normalizada. No entanto, ainda permanecemos com um déficit de 47,6 mil doses, considerando o período em que a distribuição ficou interrompida”, diz o diretor da Dive-SC, Eduardo Macário.

A vacina pentavalente é oferecida para crianças, aplicada em três doses, aos dois, aos quatro e aos seis meses de idade. Ela protege as crianças contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e da meningite causada por Haemophilus influenzae.