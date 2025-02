Santa Catarina se torna o estado com menor índice de inadimplência do Brasil

O Mapa da Inadimplência divulgado pelo Serasa revelou que Santa Catarina é o estado com o menor índice de inadimplência do país, com apenas 35,03% da população inadimplente. Além disso, o Brasil registrou um recorde em negociação de dívidas com o Feirão Serasa Limpa de 2024.

Em 2023, Santa Catarina realizou 224.235 acordos durante o Feirão Limpa Nome. O número subiu para 331.726 em 2024, o que motivou a queda da inadimplência.

Em menos de dois meses, o mutirão atingiu um recorde de 10,7 milhões de acordos fechados em todo o país, que seria cerca de 36% a mais do que em 2023. O cadastro de consumidores negativados também registrou uma queda de 276 mil nomes. Ao todo, foram 5,1 milhões de pessoas que quitaram as dívidas no fim de 2024, resultando em R$ 27,8 bilhões em descontos.

O valor total das dívidas caiu em R$ 6 bilhões, passando para um total de R$ 404 bilhões. O ticket médio de cada pendência também teve uma desaceleração de 1,89%, caindo para R$ 1.465,73 em dezembro. Cerca de 1.047 empresas fizeram parte do feirão, lideradas pelo Serasa e Febraban, com apoio de marcas como Caixa, Banco do Brasil e Sabesp.

São 19 das 27 unidades federativas, incluindo o Distrito Federal, que tiveram uma queda na inadimplência. Além de Santa Catarina, outros estados que se destacaram na redução foram Pernambuco (-5,0%) e Rondônia (-4,36%). Entre as oito UFs que registraram um aumento no número de pessoas inadimplentes, estão Tocantins (+1,32%) e São Paulo (+0,83%) com as maiores altas.

Mesmo fora do período de Feirão, os inadimplentes ainda podem pagar as dívidas sem sair de casa pelo aplicativo ou site oficial do Serasa Limpa Nome. O pagamento por Pix tem a baixa da negativação instantânea e a atualização do Serasa Score em tempo real.

Leia também:

1. EXCLUSIVO – Construção de grande ponte em Brusque com 100 metros de vão livre e três pistas está em análise

2. Show gratuito, festa de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Guaba Bowl: evento reúne fãs de futebol americano para assistir ao Super Bowl em Guabiruba

4. VÍDEO – Homem com faca entra em farmácia e rouba cerca de R$ 15 mil no Águas Claras, em Brusque

5. Motorista será indenizada por acidente causado por ambulância em alta velocidade em Brusque

Assista agora mesmo!

Icônica danceteria 1020 traz histórias de diversão e fuga de namorados em Brusque: