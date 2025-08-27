Santa Catarina tem o inverno mais frio desde 2016

A Epagri/Ciram afirma, por meio de um estudo preliminar, que o inverno de Santa Catarina em 2025 foi o mais frio desde 2016. A análise dos dados de temperatura no estado tem com base em anomalias de temperatura máxima e mínima de algumas estações com séries históricas mais longas no estado, para os anos entre 2010 e 2025, no trimestre junho-julho-agosto.

Em 2025, foram usados dados de agosto até o dia 25. Tanto as temperaturas mínimas como as máximas ficaram abaixo da média climatológica, em grande parte de Santa Catarina, em 2025 e 2016 e ainda em 2011.

Em 2025, especialmente as anomalias negativas de temperatura máxima ficaram em torno de -1°C, enquanto em 2016 foram as temperaturas mínimas que apresentaram anomalias em torno de -1,5°C.

Foi também identificado que nos anos de 2022, 2021, 2018, 2013 e 2010, as temperaturas ficaram entre próximas e um pouco abaixo da média climatológica, no trimestre junho-julho-agosto.

Por outro lado, os demais anos analisados no estudo apresentaram temperaturas entre próximas e um pouco acima da média (2020, 2019, 2017, 2014 e 2012) ou acima da média com anomalias positivas superiores a 1°C (2024, 2023 e 2015).

Estes últimos foram anos de El Niño, em geral bem caracterizado por temperaturas e chuva acima da média nas regiões catarinenses.

