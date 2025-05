Santa Catarina tem queda em ranking de qualidade de vida

Qualidade de vida 1

Saiu anteontem o ranking das cidades brasileiras que tem a melhor e a pior qualidade de vida, o chamado Índice de Progresso Social (IPS), feito com base em 27 indicadores sociais e ambientais. A melhor, entre as 20 primeiras, é Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. Surpreendentemente, SC só comparece com uma, Luzerna, vizinha de Joaçaba, no Meio Oeste, em 7º lugar.

Qualidade de vida 2

Outra meia surpresa é a posição de SC, que em vários rankings recentes na área sempre estava na dianteira. Não mais. Está em terceiro, atrás de São Paulo e do Distrito Federal.

Qualidade de vida 3

Mas o que surpreende é a colocação de Florianópolis, num distante 8º lugar entre as 27 capitais. Na liderança está Curitiba em 1º, seguido por Belo Horizonte (2º), Brasília (3º), São Paulo (4º), Belo Horizonte (5º), Goiânia (6º) e Palmas (7º).

Derrota do governo

Analistas políticos são unânimes: a aprovação, anteontem, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, de projeto de decreto legislativo, do senador Esperidião Amin (PP-SC), e com apoio da bancada governista, que suspende a demarcação das terras indígenas Toldo Imbu, em Abelardo Luz, e Morro dos Cavalos, em Palhoça, ambas em SC, entrou na conta de derrotas de Lula nos últimos dias. Os senadores alegaram que Lula, via decreto, passou por cima da Lei do Marco Temporal, aprovada pelo Congresso em 2023 e que está tendo sua constitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Percepções

Numa roda de café no Congresso Nacional, ontem, três congressistas catarinenses expressaram entre si o fortíssimo sentimento das ruas no momento, em SC e em todo lugar, sendo eles alvos de assédio e cobranças duras pelos eleitores, todos implorando para que não deixem ir adiante a tentativa do governo de aumentar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Sexo no parque 1

Até quem estava no entorno do plenário da Assembleia Legislativa foi atraído para ver no telão imagens de sexo grupal entre homens durante o dia no Parque da Luz, que fica na cabeceira insular da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Quem filmou foi o deputado Alex Brasil, autor de ofício ao prefeito Topázio Neto para que o belo espaço público seja fechado ou tenha controle de entrada.

Sexo no parque 2

Sobre o mesmo assunto: está quase pronto para votação em plenário, projeto do deputado Marquito (PSol), que estabelece sanção administrativa para importunação sexual flagrada em locais públicos e privados de SC. A multa, de R$ 20 mil, será dobrada em caso de reincidência. A receita seria destinada a ações de enfrentamento da violência contra as mulheres e aos Centros de Atendimento para Mulheres Vítimas de Violência no Estado.

Saúde

Autoridades do Ministério da Saúde, tem confessado, sob reservas, a seus congêneres de SC, sua surpresa quanto ao resistente negacionismo em relação às vacinas no Estado, cujo cobertura está no momento em 38,7% do público alvo em relação à gripe. Quanto às crianças, está mais aquém: de 554 mil aptas, apenas 163 mil receberam o imunizante.

Hambúrguer

Juntos, os Estados de SC, Paraná e Rio Grande do Sul fizeram 34,5 milhões de pedidos de hambúrgueres pelo iFood, na categoria restaurante, em 2024. Os dados foram levantados para celebrar o Dia do Hambúrguer, quarta-feira. Em SC foram 9 milhões, o que lhe dá o sexto lugar no ranking nacional.

Oficina

A coluna errou na geografia e pede desculpas. A escuta pública que marcou a primeira ação da Universidade do Estado (Udesc) para o projeto de implantação de um curso de Medicina foi em Laguna, e não em Tubarão, como equivocamente aqui informado. A propósito, a região sul de SC está bem em cursos de Medicina. Tem o da UniSul/Ânima, em Tubarão, desde 1999; o da Unesc, em Criciúma; e o da UFSC em Araranguá, o melhor de SC no último Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade).

Afronta

Cá entre nós, o que dizer disso? Além de afrontar a boa-fé objetiva que deve reger as relações sociais e de consumo, pessoas que buscam s serviços médicos para bebês reborn precisam tratamento psiquiátrico. Elas não tem consciência de que sua iniciativa delirante sobrecarrega serviços públicos e retarda o atendimento de crianças que efetivamente demandam cuidado urgente.