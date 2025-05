Santa Catarina volta a ser o estado menos violento do Brasil

Bandeira

Se não tinha uma marca forte de seu governo, Jorginho Mello agora tem uma: SC voltou a ser o Estado menos violento do Brasil (8,8 mortes violentas para cada 100 mil habitantes), conforme o Atlas da Violência divulgado segunda-feira com os dados de 2023, que apontavam São Paulo à frente. Foi destronado, mesmo tendo 6,4 homicídios para cada 100 mil habitantes, porque deixou de registrar 2.277 assassinatos.

Guga

De comover quem viu a emoção de Gustavo Kuerten ao entrar para o Hall da Fama do Comite Olímpico Brasileiro, terça-feira. A lenda do tênis não conteve as lágrimas ao citar o pai, Aldo, que morreu repentinamente em 1985, quando ele era criança, e o irmão, Guilherme, morto em 2007. Também não deixou de citar Alice Kuerten: “Minha mãe nos ensinou a seguir em frente”.

Cafonice

Mariliz Pereira Jorge, um dos trocentos nomes mal humorados que se abriga na “Folha de S. Paulo”, assinou ontem artigo dizendo que o Senna Tower, o prédio de 500 metros de altura em Balneário Camboriú, é um “monumento à cafonice” e que “é a prova de que o dinheiro não compra bom gosto”. Olha…

Rei do ovo

Nas colunas de economia uma notícia que se destaca nas últimas horas é a conclusão das negociações, pelo empresário catarinense Ricardo Faria, dono da Granja Faria e da Global Eggs, da compra da Hillandale Farms, um dos maiores fornecedores de ovos de galinha dos Estados Unidos, por US$ 1,1 bilhão (R$ 6,193 bilhões).

Área limitada 1

Os senadores Esperidião Amin (PP-SC), Jorge Seif (PL-SC) Ivete da Silveira (MDB-SC) estão juntos pela aprovação do sensato projeto de lei 2.277/2025, que limita a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia-Franca, no sul de SC, à faixa marítima, até a linha da média preamar, que é o ponto máximo alcançado pela maré em dias normais.

Área limitada 2

É que em mais um exemplo do ambientalismo-caviar tupiniquim, que delibera em torres de vidro de Brasília, o atual traçado da APA, previsto no decreto que a criou, em 2000, atinge áreas habitadas e com pelo menos duas mil residências, principalmente em Jaguaruna (onde abrange 33% de seu território) e Imbituba. Os três dizem que ninguém pensa em reduzir a proteção à baleia-franca, mas corrigir excessos. Pergunta que não quer calar: em que, com tantas restrições na parte continental, vai se prejudicar o roteiro de passagem da baleia franca pelo nosso litoral? Até parece que elas nadarão sobre a terra e não na água!

Desagravo

Como informado aqui, a UFSC quer retirar o nome de João David Ferreira Lima, seu fundador e primeiro reitor, do campus da instituição, em Florianópolis. Em maio de 2023, ela negou a outro reitor por três mandatos distintos, Rodolfo Pinto da Luz, o título de professor emérito. Anteontem, durante o seu segundo Almoço Estratégico deste ano, o atuante Movimento Floripa Sustentável homenageou os dois, pela sua relevante contribuição no ensino público de SC e de Florianópolis. A propósito, a estátua do fundador, instalada em frente ao prédio da Reitoria, monitorada câmeras, foi pichada. E quem fez isso está por aí, impune.

Hipocrisia

Enquanto as plataformas de apostas esportivas virtuais movimentam R$ 30 bilhões por mês no Brasil, sem sofrer maior fiscalização ou restrições, quem se propõe a promover bingos em ações comunitárias é tratado como contraventor ou próximo a isso, já que são proibidos. Em SC essa hipocrisia pode ter fim com a aprovação, nos próximos dias, de projeto de lei que cria a certificação dos bingos beneficentes, sem fins lucrativos, promovidos por entidades filantrópicas.

Nosso vinho

O prêmio anual da revista inglesa Decanter, que festeja 50 anos de publicação, anunciou esta semana 38 medalhas de prata para vinhos brasileiros. O único catarinense é o Montepulciano 2022, da vinícola Thera, que tem unidades produtivas em Urubici e Bom Retiro.

Contra o javali

O deputado estadual Lucas Neves (Podemos) encontrou-se com o deputado federal Rafael Pezenti (MDB) para tratar do controle e manejo do javali. Vão unir forças em defesa dos controladores, que atuam para conter prejuízos ao agronegócio e ao meio ambiente. Ambos estão preocupados com ação do Fórum Nacional de Proteção Animal no STF contra a lei que autoriza o abate do javali em SC. Governo do Estado e Assembleia já foram notificados e a Procuradoria do Legislativo deve responder até o fim desta semana.