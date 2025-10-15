Santa Catarina x Brusque: jogo da Copa SC 2025 em tempo real

Quadricolor precisa vencer e "seca" a Chapecoense para avançar ao mata-mata

Santa Catarina: Marcos; Juninho, Zé Leandro, Adriel, Piauí; Galdino, Negueba, Renan; Caíque, Bruninho, Gui Nascimento.
Técnica: Jordã Rodrigues

Brusque: André Luiz; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Bernardo, Jhonny Lucas, Diego Mathias; Clinton, Robson Luiz.
Técnico: Bernardo Franco

Reservas do Santa Catarina: Eduardo Gauche; Hyan, Kauê, Kauan, Coruja, Baggio, Yhago, Doupit, Tambani, Nathan, Beto, Dija.

Reservas do Brusque: Nogueira; João Vithor, Olávio, Thomaz, Douglas, Biel, Maurício, Thiago Freitas, Carlos Santos, Alex Ruan, Danielzinho

Santa Catarina x Brusque

Copa Santa Catarina
6ª rodada – Grupo B
Estádio da Baixada, em Ibirama

Arbitragem: Adriano Roberto de Souza comanda o jogo, auxiliado por Alex dos Santos e Jonas Ralf Richter. Thiago Mariano é o quarto árbitro

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:


