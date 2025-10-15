Santa Catarina x Brusque: jogo da Copa SC 2025 em tempo real
Quadricolor precisa vencer e "seca" a Chapecoense para avançar ao mata-mata
Santa Catarina: Marcos; Juninho, Zé Leandro, Adriel, Piauí; Galdino, Negueba, Renan; Caíque, Bruninho, Gui Nascimento.
Técnica: Jordã Rodrigues
Brusque: André Luiz; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Ailton; Jean Mangabeira, Bernardo, Jhonny Lucas, Diego Mathias; Clinton, Robson Luiz.
Técnico: Bernardo Franco
Reservas do Santa Catarina: Eduardo Gauche; Hyan, Kauê, Kauan, Coruja, Baggio, Yhago, Doupit, Tambani, Nathan, Beto, Dija.
Reservas do Brusque: Nogueira; João Vithor, Olávio, Thomaz, Douglas, Biel, Maurício, Thiago Freitas, Carlos Santos, Alex Ruan, Danielzinho
Aguarde alguns segundos para o carregamento do painel abaixo.
Se tiver problemas para carregar, clique em “exibir versão não AMP” no rodapé da página
A página atualiza automaticamente. Se sentir necessidade, atualize manualmente.
↓
↑
Copa Santa Catarina
6ª rodada – Grupo B
Estádio da Baixada, em Ibirama
Arbitragem: Adriano Roberto de Souza comanda o jogo, auxiliado por Alex dos Santos e Jonas Ralf Richter. Thiago Mariano é o quarto árbitro
