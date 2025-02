O confronto Santa Catarina x Brusque começa às 20h desta quarta-feira, 12, no estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul. É um jogo válido pela nona rodada do Campeonato Catarinense.



A partida tem transmissão da FCF TV no YouTube.

O Brusque começa a rodada na sétima posição, acumulando duas vitórias, quatro empates e duas derrotas, com seis gols marcados e cinco sofridos.

A última vitória do Brusque como visitante foi obtida em 28 de fevereiro de 2024: 1 a 0 contra o GAS, em Boa Vista (RR), pela primeira fase da Copa do Brasil. Desde então, foram 13 empates e 14 derrotas em todas as competições, com 17 gols marcados e 43 sofridos.

O Santa Catarina é a sensação do Catarinense 2025. Começa a rodada na terceira posição, com três vitórias, quatro empates e uma derrota, 12 gols marcados e nove sofridos. No domingo, 9, empatou em 1 a 1 com a Chapecoense no estádio João Annoni, em Xanxerê, no Oeste. A única derrota foi para o Avaí, por 1 a 0 na Ressacada, ainda na primeira rodada.

Dos 22 jogos como mandante desde que se estabeleceu em Rio do Sul, o Santa Catarina venceu 15 e empatou sete, com 47 gols marcados e 13 sofridos.

Santa Catarina x Brusque em tempo real

Acompanhe esta partida do Catarinense com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 19h30.

Retrospecto

2 jogos oficiais

2 vitórias do Brusque

6 gols do Brusque

2 gols do Santa Catarina

