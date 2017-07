Santos Dumont conquista título da BC Cup contra times uruguaio e argentino

Eliminados na fase 25ª SC Cup – Torneio Internacional, as equipes de base do Santos Dumont deram a volta por cima na BC Cup, torneio paralelo disputado entre equipes que caíram de forma precoce na primeira competição. O time Sub-16 se sagrou campeão deste último campeonato após superar três adversários, enquanto a equipe Sub-14 fará a final neste 22, diante do Uruguai Cup.

Pare levantar a taça, o Sub-16 jogo às quartas de final diante do Barrroso, na casa do adversário, em Itajaí, e venceu por 6 a 5 nos pênaltis após empate em 0 a 0 no tempo normal. Pela mesma fase e diante do mesmo adversário, os meninos do Sub-14 avançaram com facilidade ao golearem os atletas do time de Itajaí por 3 a 0.

Nas semis, o Sub-16 ganhou do Belgrano, do Uruguai. Em mais um jogo difícil, os atletas venceram por 1 a 0, com gol faltando apenas dois minutos para o encerramento do tempo regulamentar. Já o time Sub-14, contra o mesmo adversário, teve mais facilidade e voltou a golear. Desta vez por 5 a 1.

Na grande final vencida pelo Sub-16, o adversário foi o Avanzar, da Argentina, que já havia derrotado os brusquenses na primeira fase da SC CUP. No segundo duelo entre as equipes, o Santos Dumont deu o troco, venceu por 1 a 0 e levantou a taça de campeão.

O time que fica na torcida agora pelo Sub-14 ainda teve como destaque da competição o artilheiro Matheus Maciel, que também está na briga pela artilharia da SC CUP. O melhor goleiro foi Luan Gandi, enquanto o técnico Andreone Reis foi escolhido o melhor treinador da competição.