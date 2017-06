Santos e Palmeiras fazem clássico tentando escalar na tabela do Brasileirão

As rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro não foram as melhores para Santos e Palmeiras, mas a dupla se reergueu no último fim de semana com vitórias imponentes. Agora em boa fase, a dupla se enfrenta e faz o Clássico da Saudade esta noite, a partir das 21h45, na Vila Belmiro.

No Santos, começará a partir desse confronto a ‘Era Levir Culpi’. O novo técnico se apresentou durante a semana e mostrou animação no começo do trabalho. Já pelos lados do Allianz Parque, a notícia é a ausência de Felipe Melo. O volante tem lesões que o tirarão das partidas oficiais por seis semanas. Mas a diretoria do clube alviverde se movimenta nos bastidores para contratar, o quanto antes, Bruno Henrique, que está no Palermo, da Itália. Porém, para este duelo, o substituto na vaga de Melo deve ser Fabiano.

Flamengo x Ponte Preta

O Flamengo terá mais uma chance de deixar a má fase para lá e ascender dentro do Brasileirão. A partir das 21h, no estádio Luso-Brasileiro, o Fla recebe a Ponte Preta, que vive bom momento e pode dificultar a vida do time rubro-negro. A cobrança para cima do elenco carioca, bem como ao técnico Zé Ricardo, já forçam uma atitude melhor para a partida que será acompanhada por milhares de torcedores.

Corinthians x Cruzeiro

Líder do Campeonato Brasileiro, o Timão vai ter mais um grande adversário pela frente. Todos tentam derrubar o topo do time paulista, e não vai ser diferente com o Cruzeiro, em escalada na competição e atualmente dono da sexta colocação. A partida marca mais um reencontro entre Mano Menezes e seu ex-clube. O confronto entre alvinegro e Raposa será na Arena Corinthians a partir das 21h45.

Chapecoense x Vasco

Depois do começo embalado, a Chape perdeu duas partidas seguidas e caiu da primeira para a quarta posição. Contudo, ainda tem boas chances de subir uma posição nesta rodada. Para isso, recebe na Arena Condá o Vasco, em confronto a partir das 21h45. O time cruzmaltino vem de vitória e quer emplacar a primeira sequência de triunfos, vencendo a Chape.