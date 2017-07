Santos tenta reverter placar indigesto contra o Flamengo na Copa do Brasil

Em competição eliminatória, a lógica costuma desaparecer quando a garra e a raça são colocadas em campo. É nisso que o Santos tenta se agarrar para superar o Flamengo na Copa do Brasil, já que o rubro-negro tem boa vantagem: venceu o alvinegro pelo placar de 2 a 0 no Rio de Janeiro. O segundo confronto da dupla será na histórica Vila Belmiro, a partir das 21h45.

Pelo lado santista, três peças importantes treinaram normalmente e são esperança de reforço ao plantel. O zagueiro Gustavo Henrique, o lateral Victor Ferraz e o atacante Ricardo Oliveira fizeram parte do coletivo e podem ficar à disposição de Levir Culpi. Já Zeca não apareceu para o trabalho, deixando dúvida no ar.

No Fla, Zé Ricardo faz de tudo para driblar as ausências. Éverton Ribeiro e Geuvânio não estarão disponíveis, portanto Berrío deve ter chances na equipe titular. Ele foi elogiado pelo técnico após marcar na última rodada do Brasileirão contra o Coritiba, e é novamente esperança de gols para conter o ímpeto alvinegro na Vila.

Botafogo x Atlético-MG

Embora tenha vencido por 1 a 0 em Minas Gerais, o Galo não resolveu a parada. A equipe mineira vive má fase no Brasileirão e isso pode se refletir também na Copa do Brasil. Já o Fogão está em momento melhor e vai com tudo para cima do Atlético, buscando reverter o revés no Independência. A partida será hoje, 19h30, no Engenhão.

Cruzeiro x Palmeiras

Após um jogo eletrizante, o qual a Raposa saiu vencendo por impressionantes 3 a 0 e o Verdão empatou tudo no segundo tempo, as Cruzeiro e Palmeiras voltam a se enfrentar. Desta vez, o palco do duelo será o Mineirão. O time mineiro tem melhor vantagem, porque pode empatar em 0 a 0, 1 a 1 ou até 2 a 2 que, pelos gols qualificados em São Paulo, sairá com a vaga. No entanto, qualquer vitória classifica o time vencedor. A partida será a partir das 21h45.