Santuário de Azambuja divulga programação do Cerco de Jericó

Inicia neste sábado, 26, e vai até dia 3 de maio o Cerco de Jericó no Santuário de Azambuja, em Brusque. A missa de abertura no primeiro dia da programação acontece às 19h30.

Inspirado no Livro de Josué, do Antigo Testamento, o Cerco de Jericó consiste em sete dias de oração e adoração, em que há a exposição do Santíssimo Sacramento durante 24 horas. Ao longo destes sete dias, serão celebradas missas às 6h, 16h e 19h30, nos dias de semana, mantendo-se também as missas das 8h30 e 10h30, no domingo, 27. Em cada um desses dias, haverá uma intenção de oração e um tema específico para meditação.

A Missa de Encerramento acontece no próximo dia 3, às 19h30 em que se rezará de modo especial pelo reavivamento espiritual e serão derrubadas as muralhas, gesto simbólico de libertação interior. Neste dia, estará presente no Santuário a Comunidade Católica Colo de Deus.

Haverá também a venda do tradicional cachorro-quente, no pátio do Santuário, a partir do dia 26, iniciando sempre às 15h, estendendo-se durante todos os dias do Cerco.

“O Cerco de Jericó é uma oportunidade de oração, renovação espiritual e, principalmente, de clamar pela Misericórdia de Deus. É importante lembrar também que estamos no período do Jubileu da Esperança, momento em que somos convidados a nos aproximar de Deus com confiança renovada. Deixo o meu convite a todos, para que participem conosco deste momento especial”, diz padre José Henrique, reitor do Santuário.

Programação completa

● 26/04/2025 (sábado): Missa de Abertura – 19h;

● 27/04/2025 (domingo): Missas às 6h, 8h30, 10h30, e 16h (missa das crianças) e 19h30 (missa do Cerco) – Oração pelos trabalhadores e Benção do Pão;

● 28/04/2025 (segunda-feira): Missas às 6h, 16h e 19h30 (missa do Cerco) – Oração pelas gestantes e Benção da Água;

● 29/04/2025 (terça-feira): Missas às 6h, 16h e 19h30 (missa do Cerco) – Oração pela Igreja e Benção dos campistas, pastorais e movimentos;

● 30/04/2025 (quarta-feira): Missas às 6h, 16h e 19h30 (missa do Cerco) – Oração pela restauração das famílias, pelos matrimônios em dificuldade e Benção das chaves das casas;

● 01/05/2025 (quinta-feira): Missas às 6h, 16h e 19h30 (missa do Cerco) – Oração pelos jovens e pelas vocações;

● 02/05/2025 (sexta-feira): Missas às 6h, 16h e 19h30 (missa do Cerco) – Oração pelos enfermos e Benção do Sal;

● 03/05/2025 (sábado): Missas às 6h, 16h e 19h30 (Missa de Encerramento) -Oração pelo reavivamento espiritual.