Santuário de Azambuja lamenta falecimento de padre Nélio: “deixa legado de fé, amor e serviço à comunidade”

Nota do Santuário de Azambuja

Nota de falecimento

Com profundo pesar, o Santuário de Azambuja informa o falecimento do padre Nélio Roberto Schwanke, ocorrido nesta data.

Padre Nélio atuava como diretor-administrativo do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux e vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque.

Sua dedicação incansável à missão evangelizadora e ao cuidado com a vida, especialmente através de sua atuação pastoral e administrativa, deixa um legado de fé, amor e serviço à comunidade.

Neste momento de dor e saudade, nos solidarizamos com os familiares, amigos, paroquianos e todos que, de alguma forma, foram tocados por sua presença e ministério.

O velório acontecerá na sala em frente ao teatro de Azambuja a partir das 17h. A missa de corpo presente será realizada no dia 10 de maio, às 14h, no Santuário de Azambuja.

Rogamos a Deus que o acolha em seu reino de paz e luz, e que Nossa Senhora de Azambuja o receba com ternura materna em seus braços.

Nota do Hospital Azambuja

Nota de falecimento – padre Nélio Roberto Schwanke

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do padre Nélio Roberto Schwanke, diretor-administrativo do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux (Hospital Azambuja), ocorrido na manhã desta sexta-feira, 9 de maio de 2025.

Padre Nélio estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do próprio hospital após a realização de um procedimento médico.

Natural de Luís Alves (SC), nascido em 22 de setembro de 1951, padre Nélio foi ordenado sacerdote em 7 de julho de 1979. Desde então, dedicou-se incansavelmente à vida pastoral e à administração eclesiástica.

Assumiu a direção administrativa do Hospital Azambuja em 14 de janeiro de 1984, cargo que exerceu por mais de quatro décadas, sendo figura central na modernização e expansão da instituição.

Sob sua liderança, o hospital passou por significativas transformações, incluindo a inauguração de novas alas e a implementação de avanços tecnológicos, sempre com foco na humanização do atendimento.

Além de sua atuação no hospital, padre Nélio desempenhou diversos papéis na Arquidiocese de Florianópolis, entre eles: membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores por duas décadas, procurador dos bens da Mitra Metropolitana de Florianópolis de 1984 a 2010, e administrador da Fazenda Brilhante desde 1984.

Também foi diretor do Asilo Nossa Senhora de Caravaggio, em Azambuja, e vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Azambuja desde 2009.

Sua trajetória é marcada por uma profunda dedicação à fé, à caridade e ao serviço à comunidade. Padre Nélio deixa um legado de amor, compromisso e exemplo cristão que perdurará na memória de todos que com ele conviveram.

O velório será realizado a partir das 17h desta sexta-feira, na sala em frente ao Teatro de Azambuja. A missa de corpo presente será celebrada no sábado, 10 de maio, às 14h, no Santuário de Azambuja.

Nota da Prefeitura de Brusque

Nota de pesar

A Prefeitura de Brusque manifesta, com o mais profundo pesar, as condolências pelo falecimento de padre Nélio Roberto Schwanke, nesta sexta-feira, 9.

Padre Nélio chegou em Brusque em 1973 como estudante de Filosofia e três anos depois ingressou na faculdade de Teologia.

Posteriormente, ingressou como sacerdote formador e professor no Seminário Menor Metropolitano Nossa Senhora de Lourdes, até seguir o sacerdócio de padre.

Em 1984, assumiu a administração geral do Hospital Azambuja, nas funções de auxiliar e diretor-presidente do santuário, direção do hospital Arquidiocesana Cônsul Carlos Renaux e administrador da Fazenda Brilhante.

Em 2005, foi vigário paroquial da Paróquia Santa Teresinha, e em 2009, vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Azambuja, ambas em Brusque. No ano de 2010, foi diretor-administrativo do Hospital Arquidiocesano Cônsul Carlos Renaux.

Padre Nélio ainda foi membro do Conselho Presbiterial e do Colégio de Consultores da Arquidiocese de Florianópolis por 20 anos.

Seu legado foi marcante e lamentamos profundamente a sua perda. Padre Nélio foi um sacerdote que soube transmitir a fé com alegria e humildade em nossa cidade.

Agradecemos por sua contribuição para a Igreja e para toda a sociedade brusquense, por ter sido um farol de esperança para muitos.

Que a sua alma descanse em paz e que a sua memória continue a nos inspirar.

