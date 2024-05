Santuário de Azambuja realiza Festa de Maio; confira programação

Neste sábado, 25, acontece, em Brusque, a tradicional Festa de Maio no Santuário de Azambuja, no bairro Azambuja. A festa é realizada em honra a Nossa Senhora do Caravaggio. Novenas são realizadas desde o dia 16 de maio em preparação à festa. No dia do evento, diversas atrações foram preparadas.

Até o dia 24, as orações do terço são realizadas às 18h15 e seguidas da celebração da missa, às 19h. Durante o período, são vendidos cachorro-quentes no pátio do Santuário, a partir das 15h.

Já no dia da festa, a partir das 15h, uma carreata sairá da praça em frente ao Santuário de Azambuja com a imagem de Nossa Senhora, que percorrerá diversas ruas da cidade de Brusque. Às 19h, será celebrada a missa com os festeiros, haverá o sorteio do bingo, roda da fortuna, churrasco, pastel e cachorro-quente.

O padre José Henrique Gazaniga, reitor do Santuário e pároco da Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, reforçou o convite de toda a comunidade para participar da celebração, tanto das orações e missas quanto das atrações e divertimentos da festa. ”É um momento especial em que, todos os anos, temos a oportunidade de prestar nossa homenagem à Mãe de Deus e contribuir para a manutenção das atividades do Santuário de Azambuja. Venham celebrar conosco!”.

Confira a programação completa da festa:

Dias 16/05 a 24/05: Novena em honra a Nossa Senhora do Caravaggio;

– 15:00h: Venda de cachorro-quente;

– 18:15h: Oração do Terço;

– 19:00h: Missa;

– Dia 25/05: dia da Festa;

– 15:00h: saída da carreata;

– 19:00h: missa com os festeiros;

– Após a missa: sorteio do Bingo, roda da fortuna, churrasco, pastel e cachorro-quente.

Caminho da carreata:

Saída da Praça de Azambuja;

Rua Padre Antônio Eising;

Rua Alberto Klabunde (até a Capela São Sebastião, no bairro Cedrinho);

retorna pela Rua Alberto Klabunde e Rua Padre Antônio Eising;

Rua Carlos Ristow;

Rua Florianópolis (sentido bairro Centro até a entrada da Rua Nova Trento;

Rua Nova Trento (até a rótula do aterro);

retorna pela Rua Nova Trento e entra na Rua Luiz Vanolli;

Rua Padre Antônio Eising (sentido Santuário de Azambuja);

Rua Francisco Leoni (morro atrás do Hospital Azambuja);

Rua Azambuja;

Rua Ricardo Knihs;

Rua Bulcão Viana;

Avenida Getúlio Vargas;

Aavenida Lauro Muller;

Avenida Consul Carlos Renaux;

Rua Alexandre Athanasio Gevaerd;

Rua Prefeito Germano Schaeffer;

Avenida Getúlio Vargas;

Rua Azambuja;

Santuário de Azambuja (término da carreata).

