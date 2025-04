A noite de segunda-feira, 28, foi de intensa vivência espiritual durante a missa do Cerco de Jericó, então realizada no Santuário de Azambuja, em Brusque.

Com início às 19h30, a celebração presidida pelo carismático padre Eduardo Senna reuniu uma multidão, formada por fiéis da cidade e de municípios vizinhos, em busca de momentos de oração e reflexão.

Retorno ao Santuário de Azambuja

Figura muito querida da comunidade local, padre Eduardo, que atualmente exerce seu ministério em Florianópolis, retornou a Brusque especialmente para conduzir esta missa tão aguardada.

Sua presença, associada ao carisma que sempre o acompanhou, foi motivo de grande comoção, tornando a noite ainda mais especial.

Santuário de Azambuja repleto

O templo, repleto de fiéis, transbordava devoção. Os cânticos, cuidadosamente escolhidos, reverberavam entre as paredes centenárias, enquanto o estacionamento de veículos refletia a grande adesão dos participantes.

No interior da igreja, olhares atentos e emocionados então acompanhavam cada palavra proclamada, compondo uma atmosfera de recolhimento e esperança.

Durante o evento litúrgico, era visível a emoção que tocava cada coração, diante de preces silenciosas, gestos de gratidão e algumas lágrimas, testemunhando o impacto daquela noite singular.

Sete dias de fé intensa

O Cerco de Jericó, iniciado no sábado, 26, segue até o próximo dia 3 de maio, reunindo fiéis para sete dias de oração contínua diante do Santíssimo Sacramento.

Ao longo desta semana especial, missas são celebradas em diversos horários, sempre com temas e intenções específicas.

A cerimônia de encerramento, marcada para o sábado, 3, promete ser outro momento de forte espiritualidade, com o símbolo da queda das muralhas, representando a renovação interior.

Com especial atenção aos detalhes, uma belíssima galeria de fotos foi preparada para retratar, com sensibilidade, os momentos mais marcantes da celebração realizada na noite de segunda-feira.

Cada imagem traduz, com riqueza, a emoção, a fé e a entrega dos participantes, eternizando cenas que certamente permanecerão na memória de todos.

Santuário de Azambuja em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

