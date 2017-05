Santuário de Azambuja recebe réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida

Na noite desta quarta-feira, 24, teve início a programação da tradicional Festa de Nossa Senhora de Caravaggio ou Nossa Senhora de Azambuja. Neste ano, o início das comemorações foi especial, com a entronização de uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Aparecida no Santuário de Azambuja, onde permanecerá para sempre.

A entronização é o ato de colocar a imagem da padroeira do Brasil em um lugar de destaque para a veneração dos fiéis. A réplica da santa foi doada pelo Santuário de Aparecida e faz parte das comemorações dos 300 anos de seu encontro nas águas do rio Paraíba do Sul, em São Paulo.

A cerimônia solene foi presidida pelo cardeal Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo Emérito de Aparecida (SP). Ele veio especialmente a Brusque para deixar a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Santuário de Azambuja.

“Esta é a minha missão, levar a imagem de Nossa Senhora Aparecida para todos os lugares, por isso, estou aqui em Brusque”, diz.

Além de deixar uma réplica no santuário, o arcebispo também fez a entronização da imagem na capela do Seminário Filosófico de Santa Catarina (Sefisc), no Nova Brasília, que completou 35 anos.

“A imagem entronizada certamente trará muitas bênçãos para os fiéis e também para os seminaristas que estarão sob o olhar atento de nossa mãe”, afirma.

A oportunidade de vir a Brusque surgiu de um convite feito pelo padre Francisco de Assis Wloch, o padre Chico, que trabalhou junto com ele por quatro anos na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Além de Brusque, o arcebispo visitará o Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, onde também deixará uma réplica da imagem da padroeira do Brasil, e em Tubarão.

“Levo a imagem para lugares de importância, dioceses e santuários de peregrinação, como é aqui em Brusque. Todos os brasileiros ficam felizes em encontrar a imagem de Nossa Senhora”.

Dom Damasceno destaca que não há momento melhor para trazer a réplica de Nossa Senhora Aparecida em território catarinense. “Estamos no chamado Ano Mariano. É um ano de muitas celebrações, de muitas bênçãos e graças. Neste momento difícil que estamos vivendo na política, na economia, é importante pedir a bênção a nossa padroeira. Juntos, tenho certeza que vamos vencer e caminhar para dias melhores”.