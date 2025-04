O São Bernardo estreou na Série C em 2023, começou avassalador, mas depois quase ficou fora do G-8. Perdeu o acesso na segunda fase. Em 2024, não teve a arrancada do ano anterior, mas foi mais constante. Ainda assim, voltou a falhar na segunda fase.

A temporada 2025 começa muito bem, com a liderança do Grupo D do Paulistão, à frente do Palmeiras, com a segunda melhor pontuação da primeira fase. Caiu nas quartas de final para o próprio Palmeiras, mas mostrou muita força. Só perdeu para times da Série A e ainda venceu o Santos.

Com o contrato do técnico Ricardo Catalá renovado, o São Bernardo busca reforços pontuais para a Série C. A principal novidade é Sillas, atacante com cinco gols e uma assistência pelo Velo Clube no Campeonato Paulista. O lateral-esquerdo Jefferson Silva (ex-Altos-PI) e o atacante Henry Miyamoto (ex-Oeste-SP) também foram anunciados.

Destaques



Guilherme Queiróz: volta ao clube após duas temporadas no Brusque, com o qual conquistou o acesso à Série B em 2023. Em 2025, tem dois gols e uma assistência pelo São Bernardo.



Pará: é o dono da lateral-esquerda, com quatro assistências em 12 jogos disputados em 2025.



Rodrigo Ferreira: o lateral-direito, ex-Marcílio Dias, subiu com o Santos à Série A em 2024. Não se firmou no Peixe, mas é titular no São Bernardo, clube pelo qual já anotou dois gols e uma assistência na temporada.

Chegaram: Jefferson Silva (lateral-esquerdo – Altos-PI), Henry Miyamoto (atacante – Oeste-SP), Pedro Felipe (atacante – Noroeste-SP), Caio Garcez (zagueiro – Corinthians), Dudu Miraíma (meia – Noroeste-SP) e Sillas (meia – Velo Clube-SP)

Saíram: Lucas Lima (volante – Ceará), Lucas Tocantins (atacante – Volta Redonda) e Fabrício Daniel (atacante – Mirassol)



São Bernardo Futebol Clube

São Bernardo do Campo (SP)

Fundação: 20 de dezembro de 2004

Estádio: Primeiro de Maio (municipal) – 13.400 lugares

Presidente: Antônio Moreno Neto

Técnico: Ricardo Catalá

Material esportivo: sem marca

Principais títulos: 2 Copa Paulista (2013 e 2021)

Vs. Brusque: nunca se enfrentaram

Copa do Brasil: 1ª fase (eliminado pelo Náutico)

Paulista: 5º (eliminado nas quartas de final pelo Palmeiras)

Foto: Guilherme Queiróz volta ao São Bernardo após dois anos no Brusque | Renato Pizzutto/FPF

Fotos destaques: Rafael Assunção/FPF (1 e 2) e Anderson Lira/FPF (3)

