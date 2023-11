Neste domingo, 5, São Joaquim, município situado na região do Planalto Sul catarinense, amanheceu sob uma surpreendente paisagem invernal.

Baixas temperaturas atingiram muitos pontos do município e da região, chegando, inclusive, próximo de 0°C no pitoresco Vale do Caminhos da Neve, situado a apenas 3km do Centro da cidade joaquinense.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 0,3°C nesse vale, transformando os campos num espetáculo invernal, mesmo estando em plena primavera de novembro, às portas do verão climático.

Na área urbana de São Joaquim, carros foram então cobertos por uma camada de gelo, exigindo chaleiras com água morna para descongelá-los, em um esforço para retomar a rotina diária.

São Joaquim em vídeo

*Autoria: Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online

O lado negativo do frio em São Joaquim

Contudo, essa beleza gelada tem seu lado preocupante: a geada, embora fascinante, pode ser prejudicial para diversas culturas no campo, especialmente para vinhedos e pomares de maçã, deixando assim, os agricultores apreensivos.

As imagens impressionantes capturadas pelo dedicado repórter da agência de notícias “São Joaquim Online”, Mycchel Legnaghi, revelam de forma vívida essas cenas invernais, um testemunho visual da força surpreendente da natureza.

Convidamos você a conferir essa seleção completa de imagens mais adiante, permitindo que cada cenário, pois, conte a história desse dia incomum e memorável na Serra catarinense.

São Joaquim e o frio atípico

Como diz o ditado popular, “uma imagem vale mais que mil palavras”.

Portanto, concluiremos este artigo com um toque de grandeza, apresentando de maneira concisa a forma surpreendente como a São Joaquim amanheceu neste domingo.

Sob o manto branco da geada, as imagens então capturadas revelam toda a beleza da paisagem, ressaltando o contraste entre o cenário de novembro e a proximidade do verão.

Lembrando que estes cenários não são de julho, como poderiam sugerir à primeira vista.

*Autoria: Mycchel Legnaghi/São Joaquim Online >>

