São Luiz vence o São Pedro no futsal livre dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque

Em mais uma noite de Jogos Abertos Comunitários de Brusque, o futsal livre e o futebol suíço sênior movimentaram a rodada de -feira, 30. No futsal livre, o grande destaque foi a vitória do São Luiz por 4 a 2 sobre o São Pedro.

Nos outros jogos, a Rua Nova Trento ganhou do Santa Rita com gol único de Diogo Severino, enquanto que Santa Terezinha e Rio Branco empataram em 3 a 3.

São Luiz 4×2 São Pedro

O equilíbrio predominou em um dos melhores jogos da competição entre São Pedro e São Luiz em um duelo com três bolas na trave e boas intervenções dos dois goleiros. O primeiro gol saiu logo aos 4 minutos quando o camisa 2 Fernando da Silva recebeu nas costas da zaga do São Luiz e mandou para as redes.

O empate da equipe adversária veio ainda no primeiro tempo com belo gol por cobertura de Renato Carvalho. Na etapa final, o São Pedro pressionou em busca da virada. Em linda jogada trabalhada, o camisa 9 Cristiano Gomes chutou e o goleiro do São Luiz fez defesa impressionante. No rebote, Elton dos Santos finalizou, a bola pegou nas duas traves e incrivelmente não entrou.

O castigo veio logo na sequência com o segundo gol do São Luiz marcado em contragolpe. O tento foi anotado por Charles Montibeller. Pouco depois, o São Pedro voltou a buscar o empate com Cristiano Gomes: 2 a 2.

Mas a eficiente marcação do São Luiz e o rápido contragolpe deram resultado. Faltando dois minutos para o fim da partida, Fernando da Silva marcou em cobrança de falta. Já no fim, o São Pedro, já com goleiro linha, acabou penalizado quando novamente buscava o empate. O arqueiro do São Luiz, Fernando Duarte, aproveitou o gol vazio para dar números finais à partida faltando menos de 30 segundos do fim. Fim de jogo, São Luiz 4×2 São Pedro.

Suíço sênior

Pelo futebol suíço sênior, o destaque foi a goleada do Joaquim por 4 a 1 sobre o Volta Grande. Marcio Ricken, Juarez Sardo, Everaldo Hochsprung e Aroldo Spoti marcaram para o Joaquim. Denilson Pereira descontou para o adversário. Outros três jogos agitaram a rodada. Veja os resultados abaixo.

Futsal feminino começa neste

Os Jogos Abertos Comunitários de Brusque continuam neste (1) com o início do futsal feminino. Serão cinco duelos agendados a partir das 14h na Arena Brusque. Confira na tabela todos os duelos.

JOGOS DESTA -FEIRA

Futsal livre – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Rua Nova Trento 1×0 Santa Rita (Grupo A)

20h15 – São Pedro 2×4 São Luiz (Grupo A)

21h15 – Santa Terezinha 3×3 Rio Branco (Grupo B)

Futebol Suíço Sênior

Grupo B (Jogos no Cedrense)

19h30 – Águas Claras 1×2 Tomaz Coelho

20h30 – Volta Grande 1×4 Joaquim



Grupos C e D (Jogos no Santos Dumont)

19h30 – Santa Rita 1×2 Poço Fundo (Grupo C)

20h30 – Zantão 2×1 Santa Luzia (Grupo D)

JOGOS DESTE – INÍCIO DO FUTSAL LIVRE FEMININO

Jogos na Arena Brusque

14h –Zantão x Santa Rita (Grupo A)

14h45 – Bateas x Joaquim (Grupo A)

15h30 – São Pedro x Limeira (Grupo B)

16h15 – Águas Claras x Tomaz Coelho (Grupo B)

17h – Volta Grande x Rua Nova Trento (Grupo C)