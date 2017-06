São Paulo e Fluminense se enfrentam no Morumbi pela rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro já chega em sua 10ª rodada neste fim de semana, e a dupla São Paulo e Fluminense ainda sofre para encontrar a sonhada regularidade, o maior objetivo de quem disputa uma competição de pontos corridos.

A partida será no Morumbi, e o Tricolor Paulista busca se recuperar do tropeço contra o Atlético-PR no meio da semana apostando no efeito casa. Já o Flu, que venceu duas partidas longe de seus domínios até aqui, tenta mais uma vez aprontar fora do Rio de Janeiro.

Pertinho do famigerado Z4, o Soberano já não vence há quatro rodadas. Para manter o emprego, o já nada unânime Rogério Ceni tenta encontrar a melhor formação para vencer o Flu. Só a vitória interessa ao time que recebe reforços à granel, mas ainda não está acertado quais serão os titulares de domingo. No Tricolor Carioca, a dúvida é no meio-de-campo. Norton está suspenso, e se Wendel não se recuperar a tempo, Abel Braga precisará improvisar na função.

Grêmio x Corinthians

Todos os fatores apontam para um jogaço entre Grêmio e Corinthians. As duas equipes que travam um duelo particular pela liderança e medem forças neste domingo, a partir das 16h, na Arena do Grêmio. O confronto é direto entre as duas equipes mais competentes até aqui no Campeonato Brasileiro, e deve marcar o encontro entre dois dos melhores elencos do país.

Ponte Preta x Palmeiras

Em Campinas, a Macaca tenta derrubar um ascendente Palmeiras no domingo, a partir das 16h. A equipe do interior paulista tenta repetir o feito nas semifinais do Campeonato Paulista, quando, no mesmo Moisés Lucarelli, aplicou 3 a 0 no Verdão. Mas os tempos eram outros, e a chegada de Cuca já trouxe nova atitude no elenco alviverde.

Santos x Sport

No G6 e recuperado de um início ruim de Brasileirão, o Santos recebe o Sport na Vila Belmiro. O Leão da Ilha do Retiro já aprontou contra o São Paulo no meio da semana, empatando o jogo no Morumbi, e agora quer morder mais pontos de um time paulista fora de casa. O jogo será o único realizado amanhã, a partir das 19h.

Série B

Inter visita Brasil de Pelotas e pode voltar ao G4

No Rio Grande do Sul, um duelo direto pelo G4 esquenta a rodada da Série B. Brasil de Pelotas e Internacional, no Bento Freitas, fazem um confronto que pode render as primeiras posições, amanhã. O Criciúma joga contra o Paraná no Heriberto Hülse hoje, 21h30. Penúltimo colocado, o Figueirense joga contra o Santa Cruz no Recife amanhã, 16h30.