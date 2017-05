São Paulo e Palmeiras fazem clássico na terceira rodada do Brasileirão

Nada como um clássico para separar o joio do trigo. Amanhã é dia de Choque Rei no Morumbi, a partir das 19h, e tanto São Paulo quanto Palmeiras buscam regularidade no Brasileirão após uma vitória e uma derrota na competição.

Jogando em casa, o São Paulo quer repetir a atuação contra o Avaí para subir na tabela, e teve a semana cheia para treinos afim de surpreender um dos favoritos ao título.

Enquanto isso, o Palmeiras tenta recuperar, fora de casa, os pontos perdidos contra a Chapecoense na última rodada. Com a pretensão do bicampeonato consecutivo, o time paulista tropeçou no Oeste e precisa compensar isso no restante do nacional.

Vasco x Fluminense

São Januário receberá o terceiro Clássico dos Gigantes do ano, e o primeiro no Brasileirão. Durante o Campeonato Carioca, o Fluminense derrotou o Vasco duas vezes, mas agora a história é outra. Vindo de vitória, o cruzmaltino quer embalar de vez no Campeonato Brasileiro e conta com a força da sua torcida para isso. Já o Flu, 100% na competição, não quer tropeçar de jeito nenhum e para isso precisa da vitória no clássico.

Santos x Cruzeiro

Peixe e Raposa se encontram na Vila para mais um clássico histórico do futebol nacional. O encontro de paulistas e mineiros será no domingo, a partir das 16h. O Santos recuperou a derrota na estreia e volta a jogar em casa, mas pela frente terá o Cruzeiro, ainda invicto na competição com uma vitória e um empate.

Botafogo x Bahia

Domingo é dia de trocar a chave para o Fogão, que vem de Copa Libertadores da América. O time tenta se consolidar no Brasileiro, mas para isso precisa vencer o Bahia, equipe que surpreendeu com goleada na estreia, mas foi derrotada na segunda rodada. A equipe do Bota deve contar com elenco misto, para preservar os atletas que disputaram o jogo contra o Estudiantes.

Série B

Inter enfrenta Paysandu no Mangueirão

Amanhã é dia de Paysandu e Internacional no Mangueirão, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Série B. Fora do G4, o colorado busca os pontos perdidos com o ABC pela segunda rodada neste confronto com o Papão. Lanterninha da competição, o Criciúma recebe o América-MG no Heriberto Hülse tentando a primeira vitória na competição. O Figueirense já disputou a rodada – e perdeu, por 2 a 0 para o Guarani.