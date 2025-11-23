São Pedro e Olaria empatam no jogo de ida da final do Amador de Guabiruba

São Pedro e Olaria empataram em 1 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba na manhã deste domingo, 23. A partida aconteceu no estádio Luiz Carminatti, no bairro São Pedro.

O Olaria, atual campeão, saiu na frente com um gol logo no começo, aos 3 minutos da etapa inicial, aproveitando saída de bola errada do São Pedro. João Paulo fez 1 a 0.

O empate dos donos da casa saiu aos 42. Após cobrança de falta de Salgado na área, Lang fez de cabeça o 1 a 1.

Jogo de volta

O duelo decisivo, no Guabiruba Sul, será realizada no domingo, 30, às 9h15, no estádio Orlando Westarb.