São Pedro quebra hegemonia do Olaria e vence o Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba

Após vencer a partida de ida em casa, o São Pedro ficou no 2 a 2 com o Olaria neste domingo, 10, no estádio Orlando Westarb, no Guabiruba Sul, e conquistou o Campeonato Amador de Futebol de Guabiruba. Este é o oitavo título municipal da equipe na história.

O Olaria, que buscava o sexto título seguido e 11º no total, chegou a virar após sair atrás, mas tomou o empate. Godo e Gabrielzinho marcaram para o time da casa, mas Eder e Guto garantiram o título para o São Pedro.

Primeiro tempo movimentado

Todos os quatro gols da partida saíram no primeiro tempo. O São Pedro começou a partida já contestando a arbitragem já que, aos 5, João Vitor caiu na área, mas o pênalti não foi marcado. Mesmo com a vantagem do empate, o time visitante iniciou melhor e, logo aos 10, conseguiu o primeiro gol. Após jogada do Salgado pela esquerda, Eder apareceu na área para completar: 1 a 0.

Em desvantagem, o Olaria ainda teve que fazer uma substituição logo aos 14, quando William sentiu problema na coxa e foi substituído por Arian. No minuto seguinte, porém, saiu o empate. Depois de cobrança de escanteio na área, Godo completou de cabeça e fez 1 a 1.

A partida seguiu aberta e as duas equipes criaram chances. Guto fez o goleiro Jelson trabalhar em cobrança de falta de longe aos 20, assim como Caíque, que por pouco não virou após jogada individual, mas parou em Royo aos 22. Logo na sequência, porém, ele foi decisivo.

Após invadir a área, Caíque foi derrubado por Robert e o árbitro apontou pênalti. Gabrielzinho foi para a bola e virou o jogo para o Olaria: 2 a 1.

Mesmo em desvantagem, o São Pedro seguiu melhor no jogo. Aos 30, João Vitor parou no goleiro após cobrança de escanteio e, dois minutos depois, em outra bola parada, o time visitante conseguiu um pênalti a seu favor, após a mão bater na mão de Matheus Haag. Guto foi bem na cobrança e fez 2 a 2.

Já nos acréscimos, o São Pedro por pouco não virou com Jádson, mas Jelson salvou e manteve o time da casa vivo.

São Pedro administra e assegura o título

Logo no início da segunda etapa, Caíque teve uma boa chance, finalizando de fora da área, mas por cima do gol. Apesar dessa chance cedo, o Olaria não conseguiu pressionar, e o São Pedro administrou a vantagem com certa tranquilidade.

Precisando de um gol para levar a decisão para os pênaltis, o técnico Osnildo Westarb fez uma série de alterações, que acabaram não dando resultado. O São Pedro teve uma boa chance aos 25, quando Jádson recebeu de João Vitor e exigiu nova ótima defesa do goleiro. No fim, com segurança, os visitantes seguraram o 2 a 2 e celebraram com a torcida, que se fez presente e celebrou com muita festa, fogos de artifício e sinalizadores.

Fala, craque!

O atacante Salgado, do São Pedro, que foi escolhido pela organização da competição o craque do campeonato, celebrou a conquista do título, destacando também a força do Olaria.

“Foram dois grandes jogos entre duas equipes muito boas, que sempre estão brigando pelo título. No ano passado, infelizmente eles nos eliminaram nos pênaltis, mas agora conseguimos fazer dois jogos maravilhosos e saímos com o título. O que mais importa é ser campeão e comemorar esse título que não vencíamos há mais de dez anos. Eles vinham de vários títulos seguidos e conseguimos vir aqui na casa deles e vencemos esse título muito importante”, destacou.

