São Pedro toma distância na busca pelo hepta dos Jogos Comunitários de Brusque

Após o encerramento de mais modalidades dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) – Troféu Havan, no último fim de semana, o São Pedro disparou na liderança. A modalidade acumulou muitos pontos e já é apontada como favorita para a conquista do heptacampeonato. Abaixo do bairro está o Águas Claras, com 30 pontos a menos.

Fim de semana

O último fim de semana de disputas dos Jacobs foi um dos mais emocionantes da competição. Em um sábado repleto de jogos foram conhecidos os campeões de quatro modalidades: voleibol, tênis de mesa, futsal feminino e futsal sênior.

O vôlei teve a decisão dos naipes feminino, vencido por Maluche, e masculino, conquistado pelo São Pedro, na Sociedade Bandeirante. Já o tênis de mesa, também disputado nos dois naipes na Arena Brusque, teve campeões tanto na disputa por equipes como individual. No masculino, venceu a comunidade Steffen, e no feminino quem venceu foi o Souza Cruz.

As decisões do futsal feminino e do sênior também movimentaram o sábado na Arena Brusque. No feminino, Steffen sagrou-se campeão, enquanto que o Souza Cruz foi campeão no sênior.

Campeões na bocha vale tudo

A Rua Nova Trento é a grande campeã da bocha vale tudo masculina dos Jacobs. Na noite de sexta-feira, a comunidade desbancou o até então bicampeão Volta Grande e comemorou o título da modalidade na Sociedade Rio Branco. A final acabou em 2 a 0 para a Rua Nova Trento que fez um jogo tranquilo e aproveitou do nervosismo do Volta Grande para liquidar a fatura após três horas e meia de disputa.

Na primeira partida, o Volta Grande chegou a estar à frente do placar, mas levou a virada no fim e perdeu por 24 a 20. Já na segunda, a Rua Nova Trento sequer deu chance ao adversário. Depois de um empate parcial em 8 a 8, a equipe acertou tudo que pôde e mais um pouco para fechar a partida em 24 a 8.

O terceiro lugar da modalidade ficou com a equipe do Planalto que derrotou o Tomaz Coelho num jogo equilibrado, finalizado em 2 a 1. A equipe que ficou com o bronze saiu perdendo por 24 a 10, mas conseguiu a recuperação e fechou o jogo após parciais de 24 a 14 e 24 a 16.

Mais títulos

Foram conhecidos na noite de quinta-feira os campeões de mais três modalidades dos Jacobs. Futevôlei, dominó e bolão bola 23 feminino já tem os campeões desta edição. No futevôlei, a dupla Renan Dalago e Farley Santos venceu na grande final Kléber Heil Junior e Marcio Angioleti Junior, do São Pedro, com tranquilidade.

No bolão bola 23 feminino, quem celebrou o título de campeão foi o São Luiz, que venceu a modalidade com 1807 pinus. O São Pedro acabou em segundo com 1710, seguido pelo Águas Claras com 1694. A mão de ouro foi Maurina Vargas, do Águas Claras, com 479 pinus.

No dominó, pelo naipe feminino, Dulce dos Santos e Marlene da Cunha, do Steffen, acabaram como campeãs, à frente de Elisete Faian e Solange da Rocha, do Águas Claras. No masculino, os campeões foram Milton Ribeiro e Valério de Souza, do Santa Terezinha.

Agenda de hoje

General masculino e feminino – continuação

19h Praça de Alimentação da Fenarreco

Handebol feminino – Arena Brusque

19h15 Maluche x Steffen

Handebol masculino – Arena Brusque

20h Centro x Santa Rita

20h45 São Pedro x Águas Claras

Classificação geral parcial dos Jacobs

1º São Pedro 125

2º Águas Claras 95

3º Steffen 83

4º Maluche 68

5º Dom Joaquim 50

6º Limeira 48

7º São Luiz 47

8º Souza Cruz 46

9º Santa Rita 29

10º Centro 28