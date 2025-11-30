São Pedro vence Olaria de virada e volta a conquistar o Amador de Guabiruba

Após dois anos, o São Pedro voltou a conquistar o Campeonato de Futebol Amador de Guabiruba, outra vez batendo na final o Olaria fora de casa, assim como em 2023.

O time vermelho e branco venceu o jogo de volta de virada por 2 a 1, no estádio Orlando Westarb, no Guabiruba Sul. Na ida, o duelo terminou 1 a 1.

William, no primeiro tempo, abriu o placar para o Olaria, mas Lang e Kauã, que iniciou no banco, viraram para o São Pedro no segundo.

Olaria vai para o intervalo em vantagem

Atual campeão, o Olaria começou o jogo em cima e não demorou para abrir o placar. Aos 4, William fez de cabeça após a bola rebater no travessão depois de cobrança de escanteio: 1 a 0.

O São Pedro teve uma chance dois minutos depois. Salgado fez ótima jogada individual, limpou a marcação e bateu rasteiro no contrapé do goleiro, à direita do gol. O time visitante, porém, demorou para se encontrar no jogo e só voltou a assustar aos 16. Após cruzamento de Gustavo, o artilheiro Quilder tentou desviar, mas a bola dividida passou à esquerda. Na cobrança do escanteio, o juiz anulou o gol de Lang em um lance de escanteio.

Por pouco, aos 22, o Olaria não ampliou. Após cruzamento da esquerda, a defesa cortou mal e João Paulo ficou com o rebote, mas pegou mal e perdeu a chance. O time da casa seguiu tendo a maioria das chances até o fim da etapa inicial. Aos 31, após cobrança de falta de William, o goleiro espalmou, a bola bateu no travessão e a defesa tirou depois da pequena área. Quatro minutos depois, depois de cobrança de falta na área, Matheus Haag chegou batendo e o goleiro pegou em dois tempos.

O São Pedro só voltou a assustar aos 39. Após lançamento de Luan na área, a bola foi dividida por Quilder e sobrou para Kauã, que bateu com perigo.

São Pedro reage e vira

O segundo tempo foi bem diferente. Logo aos 5, após cruzamento de Salgado, Éder desviou e a bola sobrou para Lang, que mandou para o fundo do gol e fez 1 a 1. O Olaria, porém, não mostrou poder de reação e o São Pedro seguiu em cima.

Aos 10, em contra-ataque puxado pela direita, Quilder completou de cabeça, à direita do gol. Cinco minutos, após bola roubada na metade do campo, o centroavante acelerou pela direita e cruzou para Kauã, que teve grande chance, mas parou no goleiro.

O São Pedro seguiu em cima e, aos 21, teve mais um gol anulado em lance de escanteio, desta vez de Éder. A decisão da arbitragem incomodou jogadores e torcida, mas o time visitante não demorou para fazer o 2 a 1.

Aos 27, após lançamento de Éder, Kauã avançou com velocidade pela direita e bateu na saída do goleiro para virar o jogo.

Mesmo em desvantagem, o Olaria pouco assustou o goleiro Adriel até o apito final. Aos 38, na bola parada, Matheus Haag tentou de longe, sobre o gol. Já nos acréscimos, Wesley, que tinha acabado de entrar, levou o vermelho direto e deixou o São Pedro com um a menos. Mas o time segurou a vantagem com maturidade e assegurou o troféu.

Destaques do torneio

Fotos: Bruno da Silva/O Município

Campeão: São Pedro

Vice-campeão: Olaria

Terceiro lugar: Lageadense

Quarto lugar: 10 de Junho

Artilheiro e destaque do campeonato: Quilder (São Pedro)

Destaque da final: Éder (São Pedro)

Goleiro menos vazado: Adriel (São Pedro)

Troféu Disciplina: São Pedro B/TOR

Assista agora mesmo!

Relembre a história do parque criado para celebrar os 100 anos de Brusque:

