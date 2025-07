O bairro São Pedro foi campeão do torneio de handebol dos Jogos Comunitários de Brusque neste sábado, 19, na Arena Brusque. A final foi vencida sobre o Centro, por 16 a 14, com Fernando da Rosa e Pablo Ruan Fischer marcando cinco gols cada.

Após as equipes irem ao intervalo com o Centro vencendo por 7 a 6, São Pedro virou a partida e chegou a abrir vantagem de quatro gols na segunda etapa. A equipe termina o torneio com quatro vitórias em quatro jogos.

Semifinais

São Pedro 17×10 Santa Terezinha

Centro 16×7 Dom Joaquim

Decisão de terceiro lugar

Santa Terezinha 22×11 Dom Joaquim

Final

São Pedro 16×14 Centro

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: