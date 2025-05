“Saudades eternas”: família presta homenagem com flores à vítima de queda de carro no rio em Brusque

A família de Silene Aparecida Corrêa, vítima da queda de um carro no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, colocou uma coroa de flores na calçada da avenida Beira Rio como forma de homenagem. As flores ainda podiam ser vistas no local na manhã desta quinta-feira, 29.

“Silene, saudades eternas de seus familiares”, diz a mensagem. Silene tinha 57 anos, morava no bairro Bateas e deixa um filho enlutado. Ela foi sepultada no cemitério parque da Saudade.

O acidente

Por volta das 23h40 de domingo, 25, os socorristas foram acionados para atender a uma ocorrência de queda de carro no rio, próximo a ponte dos bombeiros. Testemunhas indicaram o local onde o veículo teria caído.

Na manhã de segunda-feira, 26, durante as buscas, Silene foi encontrada dentro do veículo, a 6 metros de profundidade. Ela dirigia um Fiat Siena.

