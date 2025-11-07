Saúde em Brusque: saiba como está o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias

A Secretaria de Saúde de Brusque apresentou neste mês um relatório sobre o andamento de consultas, exames e cirurgias especializadas no município. O acompanhamento das filas é realizado pela Central de Regulação Ambulatorial e por relatórios internos.

Os atendimentos são organizados não apenas pela ordem cronológica das solicitações, mas também pela gravidade, urgência e necessidade de cuidado de cada caso, avaliados e classificados por um médico. Segundo o secretário de Saúde, Ricardo Freitas, a procura por especialidades aumentou de forma expressiva em todo o país, mas, mesmo assim, Brusque conseguiu reduzir significativamente o tempo de espera.

Por meio de novos credenciamentos e parcerias com hospitais locais, ampliação de horários de atendimento, mutirões de exames e cirurgias e reorganização do fluxo da agenda médica, o município alcançou redução de 23% no tempo médio de espera por consultas especializadas e 28% em cirurgias eletivas nos últimos 12 meses.

De acordo com dados públicos da Secretaria de Estado da Saúde, Brusque está acima da média estadual e nacional. Na categoria de consultas especializadas, a área com maior número de pacientes na fila é a de Oftalmologia, com mais de 2,7 mil pessoas aguardando. Já a consulta com maior tempo de espera é o retorno em Otorrinolaringologia, com sete anos e três meses, de um paciente que aguarda a realização de exame de polissonografia para dar continuidade ao tratamento.

Entre os exames, o laboratorial é o mais solicitado, com mais de 10 mil pacientes na fila. O exame com maior tempo de espera é o de Fonoaudiologia, cujo paciente mais antigo aguarda há três anos e dez meses. A secretaria também destaca a taxa de absenteísmo, situações em que o paciente falta, se atrasa ou sai antes do atendimento, como fator que impacta diretamente o andamento das filas. No setor de cirurgias, a mais aguardada é a de Crioterapia, com mais de 500 pacientes na fila e tempo médio de espera de dois anos e dez meses. No Hospital Imigrantes, a cirurgia eletiva, aquela considerada com menor teor de urgência, mais procurada é a da área de Ginecologia, com mais de 100 pessoas aguardando e tempo de espera entre um e oito meses. No Hospital Azambuja, o tempo médio de espera varia de dois a seis meses, sendo a cirurgia de Ortopedia a mais demandada. Já no Hospital Dom Joaquim, a cirurgia geral é a mais aguardada, com mais de 90 pacientes na fila, especialmente o procedimento de hernioplastia inguinal/crural. O tempo de espera varia de dois a oito meses.

“Ao mesmo tempo em que seguimos aperfeiçoando os fluxos internos, reforçamos que a gestão municipal tem adotado uma postura técnica e proativa, enfrentando desafios com organização, eficiência e resultados concretos”, destacou o secretário Ricardo Freitas.

