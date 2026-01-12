Adolescente atropelado em Guabiruba passará por nova cirurgia

Divulgação | Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um dos adolescentes atropelados em Guabiruba na última terça-feira, 7, foi liberado da UTI e passará por uma nova cirurgia no Hospital Santo Antônio, em Blumenau. A informação foi confirmada pelo irmão da vítima ao jornal O Município.

Segundo o familiar, o menino de 14 anos foi reavaliado por um médico cirurgião, que constatou a necessidade de uma cirurgia na perna em razão de um ferimento extenso. A família tinha a opção de amputar o membro ou realizar um procedimento para tratar a área comprometida e reconstruí-la com tecidos de outras partes do corpo. A segunda alternativa foi a escolhida. “No mais, ele está se recuperando bem”, afirmou o irmão.

A outra vítima, também de 14 anos, deixou a UTI e permanece em observação no quarto.

O acidente

Os dois adolescentes foram atropelados no bairro Guabiruba Sul por volta das 13h50 de terça-feira, dia 6, enquanto seguiam de bicicleta para pescar no parque municipal.

As vítimas foram atingidas por um Fiat Strada, conduzido por um idoso de 73 anos. Além dele, havia uma passageira de 75 anos no veículo, que apresentava sintomas de hipotensão. Nenhum dos dois se feriu.

Os adolescentes sofreram traumatismo craniano grave. Um deles foi encontrado consciente, porém desorientado, com ferimentos graves no crânio, além de lesões na perna direita e no tórax.

Ele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e do Samu, sendo encaminhado ao Hospital Azambuja. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau.

O outro adolescente também apresentava ferimentos graves na região da cabeça, além de lesões nas pernas. Ele recebeu atendimento inicial do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Hospital Santo Antônio pelo helicóptero Arcanjo.