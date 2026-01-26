Anvisa proíbe comercialização de azeite que estava sendo vendido pela Shopee

Ministério da Agricultura e Pecuária/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação e consumo do azeite de oliva extravirgem da marca Terra das Oliveiras.

De acordo com a Anvisa, o produto foi proibido por ter origem desconhecida, sendo vendido pela loja online Shopee.

Além disso, explicou a agência, a empresa JJ-Comercial de Alimentos, que aparece no rótulo do produto como sua importadora, foi extinta. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A empresa responsável pela marca Terra das Oliveiras não foi encontrada para posicionamento.

Sal grosso e doce de leite

A agência impôs restrições de comercializações do sal grosso da marca Marfim e do doce de leite da São Benedito.

Fabricado pela empresa M Gomes Praxedes, o lote 901124 do sal grosso Marfim foi suspenso por ter reprovado no teste de teor de iodo, que foi considerado insatisfatório. De acordo com a Anvisa, o lote deve ser recolhido.

Procurada pela Agência Brasil, a empresa M. Gomes Praxedes, responsável pela fabricação do sal Marfim, ressaltou que a determinação da Anvisa se refere especificamente a um lote, o 901124, que foi produzido no ano de 2024 e que já foi "devidamente rastreado, com medidas adotadas para segregação e recolhimento, conforme orientações dos órgãos competentes".

"Não se trata de uma suspensão generalizada de todos os produtos da marca", informou a empresa, em nota.

Ainda, segundo a empresa, após ter sido notificada pela Anvisa, iniciou o acompanhamento técnico e jurídico do caso e revisão e reforço dos procedimentos de iodação. Ela também informou ter feito uma verificação interna e complementar para identificação da causa do problema e implementação de melhorias.

"A empresa orienta distribuidores, parceiros comerciais e consumidores que, em caso de posse do lote 901124, entrem em contato pelos canais oficias para receberem as orientações adequadas (troca, recolhimento e ou direcionamento conforme aplicável", escreveu a empresa responsável pela marca Marfim.

Já o doce de leite em pedaços da marca São Benedito, da empresa JF Indústria Comercio de Doces e Laticínios, com data de fabricação de 25 de junho de 2025, não poderá ser comercializado, distribuído e nem consumido.

De acordo com a Anvisa, o lote desse produto não estava identificado. Além disso, foi reprovado no teste de ácido sórbico, conforme publicado no DOU. O ácido sórbico é um conservante que tem o propósito de evitar que microrganismos causem deterioração dos alimentos.

Procurada pela Agência Brasil, a São Benedito informou que, assim que foi notificada, colaborou com os órgãos competentes e ajustou processos internos "para garantir que cada pote que chegue à sua mesa esteja 100% dentro dos padrões", afirmou em nota.

A empresa disse ainda que "preza pela tradição" e destacou que "o uso do conservante serve justamente para evitar microrganismos e garantir um alimento seguro".