Caps e Consultório de Rua promovem ação do Janeiro Branco na Praça da Cidadania

Foto: Duda Antunes/Prefeitura de Brusque

Nesta terça-feira, 27, a equipe do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), em parceria com o Consultório de Rua, promoveu uma ação na Praça da Cidadania em alusão ao Janeiro Branco, campanha nacional dedicada à conscientização sobre a saúde mental.

Durante a atividade, foram divulgados os serviços oferecidos pelos Caps de Brusque, além de orientações à população sobre como acessar a rede pública de atendimento.

“O paciente que precisa de ajuda pode procurar as UBS, que funcionam como porta de entrada do sistema, mas também pode buscar diretamente o Caps AD, o Caps II ou o Caps Infantil. Além disso, o Consultório de Rua está à disposição para oferecer atendimento à população”, destaca a coordenadora de Saúde Mental, Eli Maria Menegasso.

Ao longo do mês, a Secretaria de Saúde realizou diversas ações voltadas ao tema, destacando a importância de falar sobre saúde mental e combater o estigma que ainda cerca o assunto.

“O objetivo é promover a conscientização, quebrar o silêncio e reduzir o preconceito em torno de questões como depressão, ansiedade e outros desafios emocionais”, finaliza a assistente social do Consultório de Rua, Ivete Manfrin.