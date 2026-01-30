Caps II promove manhã especial no Parque Caixa d’Água, em Brusque

Foto: Duda Antunes/Prefeitura de Brusque

Nesta quinta-feira, 29, os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial II (Caps II) de Brusque, participaram de uma manhã recreativa em parceria com o Parque Caixa d’Água, administrado pela Cocersul. A ação faz parte da programação do Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental.

Durante a atividade, os participantes puderam desfrutar de um café da manhã especial e de diversas dinâmicas voltadas ao estímulo da mente e da socialização, como jogos de raciocínio lógico e atividades em grupo. Toda a equipe do Caps II esteve presente, como os profissionais das áreas de enfermagem, psicologia, nutrição, psiquiatria, farmácia e educação física.

A coordenadora de saúde mental, Eli Maria Menegasso destacou o acontecimento e o Caps II, “momentos como esse ajudam a enfatizar a importância de falar sobre saúde mental e também a aproximar a comunidade do Caps. Ainda existe muito estigma, e muitas pessoas acreditam que este é um espaço apenas para ‘loucos’, o que não é verdade. Aqui, cuidamos da saúde mental de forma acolhedora, com respeito e sem julgamentos”.

A enfermeira Ana Luiza Erthal Scharf explicou sobre sobre as atividades da instituição, “o Caps II é responsável pelo atendimento exclusivo de adultos. Contamos com uma equipe multidisciplinar, o que nos permite cuidar da saúde mental de forma integral, olhando para as diferentes necessidades de cada paciente. Atendemos tanto por demanda espontânea, quando a própria pessoa procura o serviço, quanto por encaminhamentos realizados pelas Unidades Básicas de Saúde”.

O Caps II está localizado na rua Hercílio Luz, número 257, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Atualmente, o serviço acompanha mais de 150 pacientes.