Como está a sua saúde mental

A tradição europeia determina que o dia primeiro de janeiro inicia um novo ano. Lembremos que na Roma republicana o ano também tinha 12 meses, mas iniciava em março, por isso os meses de número 7, 8, 9 e 10 se denominam setembro, outubro, novembro e dezembro.

Costumes e tradições de lado devemos aproveitar estes falsos recomeços para traçar objetivos e metas, não tenho dúvidas que uma das melhores opções seria dedicar este ano a cuidar da nossa saúde mental. O aumento da prevalência de doenças mentais no mundo preocupa tanto a OMS como às autoridades de saúde da grande maioria dos países, ricos ou pobres.

A OMS calcula que existam no mundo mais de um bilhão de pessoas com algum transtorno de saúde mental. Este número é condizente com a previsão que, ao longo da vida, 25% das pessoas terão algum transtorno mental seja temporário como um transtorno ansioso ou crônico como uma psicose.

Na última década a taxa de suicídios no Brasil tem aumentado ao redor de 4% ao ano, porém na faixa etária dos 10 aos 24 anos o aumento tem sido de 6% ao ano.

Há vários fatores que explicam o avanço das doenças mentais principalmente entre os jovens, num mundo dominado cada vez mais pelas redes sociais e a exposição da vida particular, não é mais suficiente apenas ser feliz, é necessário “parecer feliz”. não basta ter sucesso, é necessário mostrar seu sucesso.

Para um adolescente, com uma personalidade em formação, com uma susceptibilidade maior às críticas e uma necessidade contínua de aprovação, as redes sociais podem ser devastadoras.

O filósofo polonês Sygmunt Bauman interpretou a sociedade atual com perfeição, dizia ele que “na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte”, muitos jovens se sentem dessa forma e não estamos fazendo nada para ajudá-los.

Neste mundo altamente tecnológico é fácil conectar se com as pessoas e o que é pior, é fácil desconectar-se também, relacionamentos terminam com apenas um clique, não se constroem mais amizades fortes como as de antigamente.

Relações superficiais e passageiras não contribuem para nosso bem-estar emocional, Bauman inclui nestas relações superficiais também aos casais contemporâneos.

O alto índice de separações e divórcios dão a razão a este insigne polonês.

Atualmente nos relacionamentos prima a quantidade e não a qualidade, a superficialidade e não a profundidade.

Acontece que para conseguir um bom equilíbrio emocional são importantes as relações interpessoais sólidas, de extrema confiança, de absoluta lealdade, seja entre amigos, seja entre casais.

Ao mesmo tempo que aumenta a prevalência dos transtornos mentais há uma atenção pública deficitária para estes pacientes.

Na maioria de municípios há uma longa lista de espera para atendimentos psiquiátrico, neurológico e psicológico.

Outro dos problemas é que grande parte da população portadora de transtornos mentais sequer procura ajuda ou atendimento médico ou psicológico.

Podemos adotar algumas estratégias para diminuir os riscos de ter nossa saúde mental alterada.

Primeiro, não se leve tão a sério, não seja tão rigoroso consigo mesmo.

Reconhecer que somos imperfeitos, transitórios e substituíveis é um bom começo para termos tolerância com nossas falhas e erros.

Priorize as atividades que te dão prazer, pode ser a prática da leitura, escutar música, atividades artesanais, viajar, se reunir com amigos, praticar esportes, etc.

Seja proativo nos seus relacionamentos sociais, priorizando a qualidade e não a quantidade.

Um amigo verdadeiro tem um valor inestimável na hora de enfrentar momentos difíceis na vida.

Saia da rotina e enfrente desafios como o de aprender ou realizar tarefas novas, aprender um idioma, tocar um instrumento, aulas de dança, se engajar em projetos sociais como voluntário, etc.

Se ainda não tem, busque propósitos para sua vida, a ausência de objetivos na vida facilita o aparecimento de transtornos como depressão e ansiedade.

Curta a natureza, cultive uma boa higiene do sono e lembre que com a prática regular de atividades físicas o maior beneficiado é seu cérebro e sua saúde mental.

Nossas memórias, nossos pensamentos e nossas emoções se hospedam em nosso cérebro, é necessário que cada um de nós cuide bem dele.