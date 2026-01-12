Conheça a Vitória Atendimento Multidisciplinar Especializado em Brusque

A Vitória Atendimento Multidisciplinar está localizada no bairro Águas Claras, em Brusque, nasceu com o propósito de evoluir crianças e adolescentes de forma humana e individualizada, oferecendo atendimentos personalizados que respeitam o potencial, a singularidade e a história de cada paciente desde a primeira infância.

Segundo Ana Carla Barcelos da Silva, neuropsicopedagoga, especialista em aprendizagem e comportamento e fundadora da Vitória, a clínica surge da experiência acumulada ao longo de quase 20 anos de atuação com crianças, jovens e adultos neurodivergentes e também com desenvolvimento típico.

“Trabalhei em APAE, UNIDUNITÊ, AEE e escolas de Ensino regular, percebia que muitos alunos que chegavam com atrasos significativos no desenvolvimento, eram possíveis de serem tratados. Entender o desenvolvimento neurocognitivo e psicomotor me trouxe subsídios para intervir de maneira adequada, minimizar e por vezes até sanar os possíveis atrasos para alfabetização e desenvolvimento das habilidades acadêmicas em geral,” explica Ana.

Atendimento completo e personalizado

A equipe da Vitória é composta por nove profissionais: duas fonoaudiólogas, duas psicólogas, três neuropsicopedagogas, uma nutricionista e uma psicomotricista. Cada especialista atua na avaliação e intervenção, oferecendo soluções completas e individualizadas.

“As neuropsciopedagogas trabalham estimulando as funções executivas do cérebro, as psicólogas, o desenvolvimento comportamental e psicossocial utilizando das abordagens TCC (terapia cognitiva comportamental) e ABA (Análise do Comportamento Aplicada), às fonoaudiólogas trabalham com o desenvolvimento da linguagem e comunicação, a nutricionista trabalha com intervenção para crianças com seletividade alimentar. Já a psicomotricista realiza o trabalho integrando corpo e movimento, fortalecendo aspectos cognitivos, emocionais e sociais da criança. Todas as áreas corroboram uma com a outra para o desenvolvimento e evolução de cada paciente atendido por nós”, afirma.

O espaço utiliza métodos específicos baseados em evidência científica como a ABA e entre outros, para melhor atender crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e demais transtornos do neurodesenvolvimento.

“São atendimentos estruturados, com metodologia específica para cada caso, registro e mensuração de dados. Cada passo é pontuado e acompanhado de perto, porque tempo é cérebro”, explica Ana.

Além do desenvolvimento das crianças, a clínica foca no acompanhamento familiar. “Não tratamos apenas a criança. É preciso preparar e acolher os pais para lidar com cada situação do dia a dia. Cada lar tem uma dinâmica diferente”, ressalta a especialista.

Cuidado em cada faixa etária

O atendimento é segmentado por faixa etária: bebês a partir dos 6 meses recebem estimulação essencial e precoce até os quatro anos de idade. Dos 5 até os 18 anos, recebem acompanhamento voltado ao treino neurocognitivo multidisciplinar, (dependendo de cada caso) direcionando a evolução pessoal, social e acadêmica para vida adulta independente. E em breve haverá reabilitação cognitiva para adultos neurodivergentes.

Ana Carla reforça a importância de diagnósticos precisos e acompanhamento profissional qualificado.

“Muitas vezes pais desinformados recebem orientações equivocadas, caminham para lá e para cá sem resultados. Um diagnóstico correto exige avaliações e testes específicos, combinados a acompanhamento contínuo. A medicação não faz milagre, funciona como “adubo” para o solo, mas quem planta as sementes são as terapias, e os frutos são os pais e a criança que colhem com seus esforços”.

Futuro próspero

Para Ana Clara, o objetivo da empresa para 2026 é ampliar o atendimento, inclusive para adultos. “Afinal de contas a criança vai crescer e não deixará de ser neurodivergente, o adulto também precisa de cuidados”.

Questionada sobre o nome da clínica, Ana explica que é uma homenagem à própria mãe.

“Ela sempre confiou em mim e me incentivou a estudar e tentar de todas as maneiras. Quando falei que iria abrir a clínica, ela disse: ‘se tu acha que vai dar certo, mete a cara e faz’. Cada vez que vejo o nome da clínica, sinto a força e a confiança que ela sempre me transmitiu”, relata.

Vitória – Atendimento Multidisciplinar​