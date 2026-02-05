Gravidez na adolescência: veja quantas gestações Brusque registrou em 2025

Freepik/Divulgação

A gravidez na adolescência acende um alerta na saúde pública de Brusque. O município contabilizou, em 2025, 133 adolescentes grávidas entre 10 e 19 anos. O número representa 6% do total de gestantes do município. Apesar de o índice estar abaixo da média estadual, que registrou 7,64% de gravidez na adolescência.

Cerca de 80 dessas adolescentes realizam o pré-natal pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo acompanhamento médico durante a gestação. A gravidez nessa faixa etária é considerada de maior risco, já que o corpo ainda está em desenvolvimento, o que pode aumentar as chances de complicações como anemia, pressão alta, parto prematuro e bebês com baixo peso ao nascer.

Segundo o médico especialista em Atenção Primária à Saúde, Fábio Martino Otero Ávila, o cenário exige atenção constante.

“É um fato que preocupa, principalmente pelos impactos desse evento na vida dessas meninas, tanto físicos quanto sociais. O maior desafio com esses jovens é a adesão ao uso de preservativos, que, além de evitar gestações não planejadas, previnem contaminações que hoje estão em alta, como a sífilis e o HIV”, destaca.

A gravidez pode levar à evasão escolar ou à dificuldade de conciliar os estudos com os cuidados com o bebê, reduzindo oportunidades profissionais no futuro.

Em muitos casos, a adolescente passa a depender financeiramente da família ou do parceiro, o que pode aumentar a vulnerabilidade social. A mudança brusca na rotina e as novas responsabilidades também podem provocar sobrecarga emocional.

“A prevenção ainda é a principal forma de enfrentar o problema. O acesso à informação de qualidade, o diálogo aberto sobre sexualidade e o uso de métodos contraceptivos são fundamentais”, explica o médico.

O preservativo, além de evitar a gravidez não planejada, é a única forma de proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), os preservativos são distribuídos gratuitamente, assim como orientações sobre outros métodos contraceptivos.