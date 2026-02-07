HIV: prefeitura distribui mais de três mil preservativos e 80 testes antes do Carnaval em Brusque

Foto: Prefeitura de Brusque/Divulgação

Na noite de quinta-feira, 5, a Secretaria de Saúde de Brusque realizou uma ação em bares e casas noturnas da cidade em alusão à prevenção do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Ao todo, foram distribuídos cerca de 200 preservativos femininos e mais de três mil preservativos masculinos. A ação foi intensificada neste período devido à proximidade do Carnaval, época em que, historicamente, há um aumento nos casos de infecção por ISTs em razão do maior número de relações sexuais desprotegidas.

"Nosso objetivo é levar informação e facilitar o acesso aos métodos de proteção, principalmente em momentos em que as pessoas tendem a se expor mais aos riscos”, diz a diretora da Vigilância em Saúde de Brusque, Carol Maçaneiro.

Também foram distribuídos 80 autotestes de HIV. O teste pode ser utilizado em casa, de forma simples e sigilosa, com resultado em aproximadamente 30 minutos. Em caso de resultado positivo, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para confirmação e encaminhamento adequado.

Como forma de conscientização, foram repassadas para os presentes na ação, informações sobre as medicações disponíveis em casos de pré e pós-exposição.

“O autoteste é uma ferramenta importante porque amplia o diagnóstico precoce, permitindo que a pessoa procure o serviço de saúde quanto antes e inicie o acompanhamento necessário”, explicou Carol.

O autoteste de HIV está disponível gratuitamente no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), localizado na Vigilância Sanitária, rua do Centenário, número 126, no Centro de Brusque.

O HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico e, quando não tratado, pode evoluir para a Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). Apesar de não ter cura, o tratamento permite que a pessoa tenha qualidade de vida e não transmita mais o vírus, desde que siga corretamente as orientações médicas.

“O uso do preservativo continua sendo a principal forma de prevenção contra o HIV e outras ISTs. Além de proteger a saúde individual, é um cuidado coletivo”, finalizou a diretora.