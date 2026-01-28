Foto: PRF/Divulgação

Uma paciente de 43 anos que aguardava há dois anos por um transplante de rim conseguiu chegar a tempo ao hospital em Blumenau após ser escoltada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pela BR-101, no sábado, 24.

A mulher estava em Florianópolis quando recebeu a informação de que havia um órgão compatível disponível e precisava dar entrada no centro cirúrgico até 17h30 do mesmo dia.

Marise Rodrigues estava acompanhada do marido, Ubiratan Ramos, quando recebeu a ligação por volta das 14h40.

O casal iniciou o deslocamento imediatamente, mas enfrentou trânsito intenso ao acessar a BR-101, em Itapema, no Litoral Norte, a cerca de 85 quilômetros do destino.

Segundo Ramos, o tempo era o principal obstáculo. “Até preparar tudo e sair nesse trânsito todo, realmente foi um sufoco total”.

Diante do congestionamento e da previsão do GPS de que não chegariam dentro do prazo, o casal pediu ajuda a uma equipe da PRF que realizava fiscalização de rotina na rodovia.

Conforme a corporação, os policiais acionaram sirene e luzes de emergência e passaram a escoltar o veículo até Blumenau.

“A PRF nos escoltou de Itapema até Blumenau. Se não fosse isso, não haveria tempo necessário para fazer a cirurgia de transplante”.

Com o apoio da escolta, Marise chegou ao hospital às 17h10, cerca de 20 minutos antes do horário limite estabelecido pela equipe médica.

Imagens divulgadas pela PRF mostram a viatura abrindo caminho no trânsito para o carro da paciente.

Em outro registro, é possível ver a reação dos envolvidos no momento da chegada à unidade hospitalar.

Assista ao vídeo