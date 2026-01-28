Paciente é escoltada pela PRF na BR-101 e chega a tempo para transplante de rim em SC: “sem vocês não iria conseguir”
Paciente chegou ao hospital minutos antes do horário limite
Uma paciente de 43 anos que aguardava há dois anos por um transplante de rim conseguiu chegar a tempo ao hospital em Blumenau após ser escoltada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) pela BR-101, no sábado, 24.
A mulher estava em Florianópolis quando recebeu a informação de que havia um órgão compatível disponível e precisava dar entrada no centro cirúrgico até 17h30 do mesmo dia.
Marise Rodrigues estava acompanhada do marido, Ubiratan Ramos, quando recebeu a ligação por volta das 14h40.
O casal iniciou o deslocamento imediatamente, mas enfrentou trânsito intenso ao acessar a BR-101, em Itapema, no Litoral Norte, a cerca de 85 quilômetros do destino.
Segundo Ramos, o tempo era o principal obstáculo. “Até preparar tudo e sair nesse trânsito todo, realmente foi um sufoco total”.
Diante do congestionamento e da previsão do GPS de que não chegariam dentro do prazo, o casal pediu ajuda a uma equipe da PRF que realizava fiscalização de rotina na rodovia.
Conforme a corporação, os policiais acionaram sirene e luzes de emergência e passaram a escoltar o veículo até Blumenau.
“A PRF nos escoltou de Itapema até Blumenau. Se não fosse isso, não haveria tempo necessário para fazer a cirurgia de transplante”.
Com o apoio da escolta, Marise chegou ao hospital às 17h10, cerca de 20 minutos antes do horário limite estabelecido pela equipe médica.
Imagens divulgadas pela PRF mostram a viatura abrindo caminho no trânsito para o carro da paciente.
Em outro registro, é possível ver a reação dos envolvidos no momento da chegada à unidade hospitalar.