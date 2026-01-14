Prefeitura abre vagas de estágio em diversas UBSs de Brusque

UBS do Jardim Maluche é uma das que tem vagas abertas | Foto: Prefeitura de Brusque/Divulgação

A Secretaria de Saúde de Brusque informa que estão abertas vagas de estágio em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Estudantes dos cursos de técnico em Enfermagem, graduação em Enfermagem, graduação em Farmácia e graduação em Biomedicina (sujeito à aprovação conforme curso) podem se candidatar.

A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 979,23, acrescida de R$ 100,56 de auxílio transporte. As atividades incluem conferência e entrega de medicamentos, além de contagem de estoque. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (47) 3255-6834, com Nádia, para mais informações sobre inscrição e critérios de seleção.

Confira as unidades com vagas abertas

Santa Luzia – tarde

Bateas – manhã

Zantão – manhã

Volta Grande – manhã e tarde

Limeira Alta – manhã e tarde

Rio Branco – tarde

São Luiz – tarde

Maluche – manhã

Ponta Russa – tarde

Almoxarifado – tarde

Guarani – tarde

São João – manhã e tarde

Dom Joaquim – manhã

SAE – tarde

Azambuja – tarde

Steffen – tarde

Cedrinho – tarde

Planalto – tarde