Prefeitura abre vagas de estágio em diversas UBSs de Brusque
Carga horária é de 20 horas semanais
A Secretaria de Saúde de Brusque informa que estão abertas vagas de estágio em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.
Estudantes dos cursos de técnico em Enfermagem, graduação em Enfermagem, graduação em Farmácia e graduação em Biomedicina (sujeito à aprovação conforme curso) podem se candidatar.
A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa no valor de R$ 979,23, acrescida de R$ 100,56 de auxílio transporte. As atividades incluem conferência e entrega de medicamentos, além de contagem de estoque. Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (47) 3255-6834, com Nádia, para mais informações sobre inscrição e critérios de seleção.
Confira as unidades com vagas abertas
- Santa Luzia – tarde
- Bateas – manhã
- Zantão – manhã
- Volta Grande – manhã e tarde
- Limeira Alta – manhã e tarde
- Rio Branco – tarde
- São Luiz – tarde
- Maluche – manhã
- Ponta Russa – tarde
- Almoxarifado – tarde
- Guarani – tarde
- São João – manhã e tarde
- Dom Joaquim – manhã
- SAE – tarde
- Azambuja – tarde
- Steffen – tarde
- Cedrinho – tarde
- Planalto – tarde