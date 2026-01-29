Prefeitura de Brusque disponibiliza transporte gratuito para doação de sangue em 2026; confira as datas

Prefeitura de Brusque/Divulgação

Todos os meses, a Prefeitura de Brusque disponibiliza transporte gratuito para moradores que desejam doar sangue no Hemocentro de Santa Catarina (Hemosc), em Blumenau.

Em cada viagem, são oferecidas 10 vagas, que precisam ser agendadas previamente, e o primeiro transporte deste ano acontecerá no dia 10 de fevereiro.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos doadores e incentivar um gesto simples que pode salvar vidas. O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp, por meio do número (47) 99215-9377.

As demais datas já confirmadas ao longo do ano são 10 de março, 14 de abril, 12 de maio, 9 de junho, 14 de julho, 11 de agosto, 2 de setembro, 6 de outubro, 10 de novembro e 8 de dezembro.

“A doação de sangue é um ato relativamente tranquilo, que não traz riscos à saúde de quem doa. Além disso, é um gesto que pode salvar a vida de muitas pessoas, sendo um processo rápido e de grande impacto”, destaca a diretora de Atenção Farmacêutica, Patricia Bernardi.

Para doar, é necessário ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Também é importante não apresentar feridas ou machucados no corpo e levar um documento oficial com foto no dia da doação.

A orientação é evitar o consumo de bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem o procedimento. Pessoas com histórico de doenças como hepatite, sífilis ou diabetes não estão aptas a doar.

Atualmente, o Hemosc está em estado de alerta para o tipo sanguíneo O-, enquanto os estoques dos tipos A-, A+ e O+ também estão reduzidos.

Mais informações sobre os critérios para doação e o agendamento online podem ser consultadas no site oficial do hemocentro. Além da doação de sangue, também é possível se cadastrar para a doação de plaquetas.